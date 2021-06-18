Binbirdirek Sarnıcı’nda dijital sanat sergisi 'Dalınç' sanatseverlerle buluştu

18 Haziran 2021 Cuma, 04:00

Bir sergiye gitmeden önce ne bulacağınızı pek bilemiyorsunuz. Şakır şakır yağmurun altında açılışına koşa koşa gittim Dalınç sergisi, üç gün sürecek çünkü.

Sultanahmet’te Binbirdirek Sarnıcı’nda olması kadar dijital akış üzerine olması da ilgimi çekmişti. Protokol olacak gecikmeyin diye uyarmışlardı. Hangi protokol, ne protokolu ki? Gerçekten de vardı bir protokol: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Rus ve Azeri konsolosluk yetkilileri, Sarıgazi Belediye Başkanı? Paşha Bank?

Binbirdirek Sarnıcı demek tabii ki kapalı, karanlık, o karanlığın içinde bir yerlerde renk renk, ışık ışık parlayan işler yerleştirilmiş, Ne olduğunu anlamak da zor, o karanlıkta dolaşmak da bakmak da. On sanatçının işleri sergileniyor, görsel bir zenginlik. Belediye, kendisinden sponsorluk istenince ne işimiz var bu işte demiş ama kabul etmiş. Madem sponsor olduk, bari işimize yarasın demiş, sosyal çalışma yaptıkları engelli vatandaşlarını sergiyi gezmeye getirdiler! Kimi görme engelli, kimi yürüme, kimi çok yaşlı. O karanlıkta, inişli çıkışlı, merdivenli yerde, ben zor geziyor ve anlıyorum, onlar ne gezdi, ne gördü, ne anladı doğrusu çok merak ediyorum. Gezmeye gidiyoruz diye de sevinmişlerdir, yazık. Azeri bir girişimcinin işiymiş, pandemi yüzünden ertelenmiş, ama söz de verilmişmiş, bakanlık filan, karanlık ve karışık işler. Sergiyse sergi, yapmışlar işte! Konya Belediyesi de kâğıttan papatyalardan bir çelenk göndermişti, ilk kez görüyorum, her işleri bir âlem. Katılan sanatçılar: Furkan Temir, Lara Kamhi, Mehmet Öğüt, Özgür Demirci, Haydi Roket, Hazal Döleneken, Strange Quark Ved, Deniz B. Turan, Co-Mekanik Doll, A. Bill Miller.