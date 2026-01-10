Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den Sadettin Saran paylaşımı! 'Biz aile olduk, gittikçe güçleniyoruz'

Fenerbahçe'den Sadettin Saran paylaşımı! 'Biz aile olduk, gittikçe güçleniyoruz'

10.01.2026 23:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'den Sadettin Saran paylaşımı! 'Biz aile olduk, gittikçe güçleniyoruz'

Galatasaray'ı 2-0 yenerek Turkcell Süper Kupa'nın sahibi olan Fenerbahçe'de, sarı lacivertli futbolcuların galibiyet coşkusu Başkan Sadettin Saran'ın soyunma odasına gelmesiyle katlandı. Futbolcuları tek tek kutlayan Sadettin Saran, "Biz aile olduk. Gittikçe güçleniyoruz" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı 2-0 yenerek Turkcell Süper Kupa'yı kazandıkları maçın ardından sarı lacivertli takımın soyunma odasına giderek futbolcuları kutladı.

Kutlamalara katılan Başkan Saran, futbolculara yönelik konuşmasında "aile" vurgusu yaparak şu sözleri sarf etti:

"Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bu daha başlangıç. Size aile olacağımızı söylemiştim. Biz aile olduk. Gittikçe güçleniyoruz ve daha da yakınlaşıyoruz. Biz çok iyi bir aileyiz. İlk günden beri biliyordum. Her gün birbirimize daha da yakınlaşıyoruz. Siz benim ailemsiniz. Sizi seviyorum."

 

İlgili Konular: #fenerbahçe #Süper Kupa #Sadettin Saran

İlgili Haberler

Okan Buruk'a gönderme... Fenerbahçe'den galibiyet paylaşımları!
Okan Buruk'a gönderme... Fenerbahçe'den galibiyet paylaşımları! Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe şampiyon oldu. Sarı lacivertlilerin sosyal medyadaki galibiyet paylaşımları Okan Buruk'un açıklamaları ile başladı.
Tedesco, kutlamada neden geri planda olduğunu açıkladı! 'Bu kupa, Fenerbahçe ailesine ve taraftarımıza ait'
Tedesco, kutlamada neden geri planda olduğunu açıkladı! 'Bu kupa, Fenerbahçe ailesine ve taraftarımıza ait' Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray'ı 2-0 yenerek Süper Kupa'yı kazandıkları maçın ardından konuştu.
Arda Güler'den Fenerbahçe paylaşımı!
Arda Güler'den Fenerbahçe paylaşımı! Arda Güler, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı kazanmasının ardından paylaşım yaptı.