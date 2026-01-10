Fenerbahçe'den Sadettin Saran paylaşımı! 'Biz aile olduk, gittikçe güçleniyoruz'

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı 2-0 yenerek Turkcell Süper Kupa'yı kazandıkları maçın ardından sarı lacivertli takımın soyunma odasına giderek futbolcuları kutladı.

Kutlamalara katılan Başkan Saran, futbolculara yönelik konuşmasında "aile" vurgusu yaparak şu sözleri sarf etti:

"Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bu daha başlangıç. Size aile olacağımızı söylemiştim. Biz aile olduk. Gittikçe güçleniyoruz ve daha da yakınlaşıyoruz. Biz çok iyi bir aileyiz. İlk günden beri biliyordum. Her gün birbirimize daha da yakınlaşıyoruz. Siz benim ailemsiniz. Sizi seviyorum."