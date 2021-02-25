SON DAKİKA | Bingöl’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 12.48 sıralarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 12.48 sıralarında merkez üssü Karlıova ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinli 6.96 kilometre olarak bildirildi.
#DEPREM: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12.48'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) February 25, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Öte yandan, depremin kent merkezinde de hissedildiği ancak şuana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği aktarıldı.
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