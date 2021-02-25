SON DAKİKA | Bingöl’de 4.1 büyüklüğünde deprem

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 12.48 sıralarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İHA
25 Şubat 2021 Perşembe, 13:15
SON DAKİKA | Bingöl’de 4.1 büyüklüğünde deprem
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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 12.48 sıralarında merkez üssü Karlıova ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinli 6.96 kilometre olarak bildirildi.


Öte yandan, depremin kent merkezinde de hissedildiği ancak şuana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği aktarıldı.




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