SON DAKİKA | Bingöl’de 4.1 büyüklüğünde deprem

25 Şubat 2021 Perşembe, 13:15

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 12.48 sıralarında merkez üssü Karlıova ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinli 6.96 kilometre olarak bildirildi.

#DEPREM: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12.48'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



?? https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) February 25, 2021





Öte yandan, depremin kent merkezinde de hissedildiği ancak şuana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği aktarıldı.







