Bingöl’de uzman çavuş kadını darp etti: Soruşturma açıldı

Bingöl'de görev yapan bir uzman çavuşun bir kadını darp ettiği iddiasıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2021 Pazartesi, 13:04
Bingöl’de uzman çavuş kadını darp etti: Soruşturma açıldı
Abone Ol google-news

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Ferhat K. adlı uzman çavuş, iddiaya göre gürültü yaptığı bahanesiyle kovaladığı çocuğun annesi Rahime Ö.'yü darbetti.

8 yaşındaki çocuğu gürültü yaptığı bahane edilerek şiddete maruz bırakılan Rahime Ö. hastaneye gidip darp raporu aldıktan sonra uzman çavuş Ferhat K. hakkında şikayette bulundu.

SORUŞTURMA AÇILDI

Sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki çeken olaya ilişkin Karlıova Kaymakamlığı’ndan resmi bir açıklama geldi.

Kaymakamlık, “Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Karlıova’da Uzman Çavuş Terörü” haber ve paylaşımları üzerine kaymakamlığımızca açıklama yapma gereği duyulmuştur. Bahse konu olay üzerine Kaymakamlığımızca ivedi olarak araştırma yapılmış ve akabinde olay hakkında adli ve idari soruşturma süreci başlatılmıştır” denildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler