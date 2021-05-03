Bingöl’de uzman çavuş kadını darp etti: Soruşturma açıldı

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 13:04

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Ferhat K. adlı uzman çavuş, iddiaya göre gürültü yaptığı bahanesiyle kovaladığı çocuğun annesi Rahime Ö.'yü darbetti.

8 yaşındaki çocuğu gürültü yaptığı bahane edilerek şiddete maruz bırakılan Rahime Ö. hastaneye gidip darp raporu aldıktan sonra uzman çavuş Ferhat K. hakkında şikayette bulundu.

SORUŞTURMA AÇILDI

Sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki çeken olaya ilişkin Karlıova Kaymakamlığı’ndan resmi bir açıklama geldi.

Kaymakamlık, “Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Karlıova’da Uzman Çavuş Terörü” haber ve paylaşımları üzerine kaymakamlığımızca açıklama yapma gereği duyulmuştur. Bahse konu olay üzerine Kaymakamlığımızca ivedi olarak araştırma yapılmış ve akabinde olay hakkında adli ve idari soruşturma süreci başlatılmıştır” denildi.