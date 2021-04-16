Pandemide kadına şiddet: Virüs bulaşsın diye yüzlerine tükürüldü

16 Nisan 2021 Cuma, 15:04

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, bin 687’si ilk kez olmak üzere 2020’de toplam 3 bin 936 kadınla görüşme gerçekleştirildi.

Raporda öne çıkanlar şöyle:

Genç kadın başvuruları artıyor: Önceki yıllarda olduğu gibi yine en çok 25-34 yaş aralığındaki kadınlar şiddete maruz kaldığı için Mor Çatı’ya başvurdu. Vakıftan destek alanların yaş aralığı ise 0 -75 oldu. 15 yaşından küçük 5 çocuk da vakıftan yardım talep etti.

Raporda genç kadınların uğradığı şiddete ilişkin, "Pandemi dolayısıyla genç kadınların evde özgürlüklerinin daha da kısıtlanması, üniversitelerin uzaktan eğitim yapması ve ailelerinin yanına dönmeleri gerekmesi gibi nedenlerle şiddetin yoğunluğunun artması, kadınların evden uzaklaşmak için sığınağa ihtiyaç duymalarına neden oldu" denildi.

Fail yine en yakınlar oldu: 2020 yılında ilk defa ulaşan kadınlara şiddet uygulayanların başında kocalar yer aldı. Fail kocaları babalar, aile partnerler ile eski koca ve partnerler takip etti.

2020 yılında Mor Çatı’dan destek alan kadınlar en çok psikolojik şiddete maruz kaldı. Psikolojik şiddeti fiziksel, ekonomik ve cinsel şiddet izledi. Şiddet gören kadınlarda, kafa travması, kemiklerde kırık, bedende yara, morluk, organ işlev kaybı gibi ciddi hasarlar meydana geldi. Erkekler dayağın yanı sıra saçından sürükleme, bıçaklama, boğma, vücuda cisimle vurma, bıçakla üstüne yürüme, kafasına silah dayama, suyla ıslatıp kışın dışarıda bekletme gibi yöntemlerle kadınlara zarar verdiler.

Ayrıca, başvuranlar arasında 44 kadın dijital, 8 kadın ise flört şiddetine uğradığını beyan etti.

Evlilik içi tecavüz yüksek: Kadınların hem evlilik dışında hem de evlilik içerisinde sıklıkla cinsel şiddete maruz bırakıldığı görüldü. Raporda, "Evlilik içi tecavüz yaşanan en sık durumlardan biri olarak karşımıza çıktı" denildi.

‘İNŞALLAH KORONA OLURSUN’

Rapora göre, kadınlar pandemi döneminde birlikte yaşadıkları erkeklerin umarsız ve gereksiz yere kalabalık ortamlara giderek eve virüs getirme olasılığını göz ardı ettiklerini, hatta virüs bulaştırmak için tükürdüklerini aktardılar. Kadınlar bu pandemi döneminde erkeklerin kendilerine “inşallah korona olursun” diyerek kaygı seviyelerini arttırdıklarını hatta koronavirüs bulaştırmakla tehdit ettiklerini de paylaştılar.

SOSYAL YARDIM TALEBİ ARTTI

Raporda, kadınlardan gelen sosyal yardım talebindeki artışlara da dikkat çekilerek, Geçtiğimiz yıl da bahsettiğimiz içinde bulunduğumuz ekonomik kriz, alım gücünün düşmesi ve artan yoksulluğa bir de pandemi dönemiyle eklenen kriz kadınların işlerini kaybetmesi sebep oldu. Öyle ki bazı kadınlar sadece sosyal yardım talebi ile bizi aradılar." denildi.