Şehrin göbeğinde kadına şiddetin görüntüsü
Bursa'da pırpır tabir edilen kasalı motosikletin üzerinde yanındaki genç kadını darp eden şahıs kameraya yakalandı. 2 kişi olaya müdahale edip genç kadını darp edilmekten kurtardı.
Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Beşyol kavşağında bir kadına şiddet anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Pırpır diye tabir edilen kasalı motosikletin üzerinde yolculuk eden bir çift tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosikleti durduran erkek, yanındaki genç kadının yüzüne vurmaya başladı. Yüzüne art arda 2 kez darbe alan kadın çaresizce yüzünü öne eğerken, saldırgan şahıs "kaldır kafanı" diye bağırmaya devam etti.
Bu sırada olaya şahit olan iki kişi motosikletin yanına giderek müdahale etti. Kişilerin uyarması üzerine yanındaki kadına şiddet uygulamayı bırakan şahıs motosikleti çalıştırıp gözden kayboldu.
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