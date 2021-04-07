Binicilikte yolsuzluk iddiası yargıda

07 Nisan 2021 Çarşamba, 10:22

Türkiye Binicilik Federasyonu'ndaki (TBF), kurum çalışanı bir kişinin karıştığı yolsuzluk olayı adli makamlara yansıdı. Mahkeme, federasyon kasasından paraları zimmetine geçirmekle suçlanan Mali İşler Sorumlusu Meltem Y.’nin tüm mal varlığına tedbir koydu. TBF Başkanı Bülent Bora “Bu kişi işlediği suçu itiraf etti. Çaldığı paranın bir kısmını, işten ayrılan eski muhasebe sorumlusu Meltem D.’ye göndermiş. Dekontları bizimle paylaştı” diye konuştu.