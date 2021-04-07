Binicilikte yolsuzluk iddiası yargıda
Binicilik federasyonundaki zimmet iddialarını federasyon yetkilileri doğruladı, gözler yargıda.
Türkiye Binicilik Federasyonu'ndaki (TBF), kurum çalışanı bir kişinin karıştığı yolsuzluk olayı adli makamlara yansıdı. Mahkeme, federasyon kasasından paraları zimmetine geçirmekle suçlanan Mali İşler Sorumlusu Meltem Y.’nin tüm mal varlığına tedbir koydu. TBF Başkanı Bülent Bora “Bu kişi işlediği suçu itiraf etti. Çaldığı paranın bir kısmını, işten ayrılan eski muhasebe sorumlusu Meltem D.’ye göndermiş. Dekontları bizimle paylaştı” diye konuştu.
Video Haberler
- Kapkaççı dehşeti kamerada
- Cemal Enginyurt ve Abdurrahman Uzun birbirine girdi
- Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi
- Özgecan'ın ailesinden 'Sapık Alihan'a suç duyurusu
- Antalya'da enişteye öldüresiye dayak kamerada
- Önce bacağını daha sonra boynunu ve kulağını ısırdı
- Patlayıcı kullanarak en az bin 800 mahkumu kaçırdılar
- 'NASA' ve 'Elon Musk'ın telefonlarına yanıt vermedi
- Şanlıurfa'da bir ilk gerçekleşti!
- Gemi mürettebatı ölümden böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- İstanbullulara 'arabanızı kapalı yerlere çekin' uyarısı
- Yavaş ve Akşener'e tehdit gibi tweet
- Çin menşeili aşılarla ilgili kritik açıklama
- Emekli Albay'dan Akar'a sert sözler
- Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti
- Miras kavgasında silahlı baskın: 3 ölü, 2 yaralı
- 14 yaşındaki çocuğa istismar hastanede ortaya çıktı
- Herkesin tartıştığı skandal listeyi Soylu hazırladı
- Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar
- Mobil iletişimde zam kararı!