BioNTech aşısını geliştiren Pfizer, Covid-19'a karşı yeni tedavi geliştiriyor
ABD'li ilaç şirketi Pfizer, ağız yoluyla alınan Covid-19 ilacını koronavirüs hastalarında denemeye başladığını açıkladı.
BioNTech ile birlikte koronavirüs aşısını geliştiren ABD’li ilaç şirketi Pfizer, Covid-19'a karşı yeni tedavi geliştirme çabalarında yeni aşamaya geçtiklerini duyurdu.
Şirket ağızdan alınan antiviral ilaçların yeni deneylerini başladıklarını bildirdi.
Pfizer, deneylerine Covid-19 teşhisi konmuş ancak ciddi hastalık riski altında olmayan, bin 140 hastaneye yatırılmamış yetişkinin dahil edileceğini aktardı.
Deneklere PF-07321332 olarak bilinen Pfizer hapı ve HIV enfeksiyonu için kombinasyon tedavilerinde yaygın olarak kullanılan eski bir ilaç olan düşük dozda ritonavir verileceği vurgulandı.
Pfizer ilacının koronavirüsünün çoğalması için gerekli olan önemli bir enzimin çalışmasını bloke etmek için tasarlandığını belirtildi.
Bugüne kadar, Gilead Sciences Inc'in, remdesivir olarak bilinen intravenöz ilacı Veklury, Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid-19 için onaylanmış tek antiviral tedavi olmuştu.
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