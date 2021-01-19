BioNTech ve Pfizer'in AB ile yaptığı aşı satış sözleşmesi açıklanacak

19 Ocak 2021 Salı, 13:43

AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda AB'nin aşı stratejisi hakkındaki oturumda milletvekillerinin şeffaflık eleştirilerini yanıtladı.

Kyriakides, Komisyon olarak şeffaflık konusunda endişeye mahal vermek istemediklerini ve aşı alımı yaptıkları şirketlerle bu konuda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kyriakides, "BioNTech ve Pfizer sözleşmelerini açıklamayı kabul ettiler. Diğer şirketlerle de bu konuda ilerleme sağlamak için çalışıyoruz. Ancak fiyat gibi sözleşmede gizli kalması gereken bilgileri açıklamak için şirket kabul etmedikçe tek taraflı karar alamayız." dedi.

Kyriakides, sözleşmedeki hangi bilgilerin kamuoyuna açıklanacağına dair ayrıntı vermedi.

AB Komisyonu, bugüne kadar aşı geliştiren şirketlerle üye ülkeler adına yaptığı 6 sözleşmeyle yaklaşık 2,3 milyar doz alabilecek konuma geldi. AB, opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşme imzaladı.

ÖZELLİKLE AVRUPA PARLAMENTOSUNDAN BASKI GELİYOR

Ancak Komisyonun sözleşmeleri hangi şartlar altında yaptığını açıklaması için özellikle Avrupa Parlamentosundan baskı geliyor.

Bu çerçevede Alman şirketi Curevac ile yapılan sözleşmeyi AP milletvekillerinin görebileceği geçen haftada duyurulmuştu. Fakat sözleşmeyi inceleyen milletvekilleri, kendilerine gösterilen kopyada fiyat bilgisi, AB'nin ödediği peşinat ve ne kadar aşının ne zaman teslim edileceği gibi bilgilerin üzerinin kapatıldığını söyledi.

Sözleşmeyi gören milletvekillerinden AP Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi Başkanı Pascal Canfin, belgeyi sıkı tedbirler altında görebildiklerini belirtmişti.

Canfin, sözleşmeyi okudukları odaya cep telefonlarını bırakarak girdiklerini, gördükleri bilgileri paylaşmayacaklarına dair bir belge imzaladıklarını, 60 sayfalık sözleşmeyi okumak için 45 dakika verildiğini ve bu sürede başlarında AB Komisyonundan bir görevlinin beklediğini dile getirmişti.