BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin: Koronavirüs aşısının tekrarlanması gerekebilir

27 Şubat 2021 Cumartesi, 13:01

Koronavirüse karşı dünya çapında eşi Dr. Özlem Türeci'yle birlikte, mRNA teknolojisi ile ilk aşıyı üreten, BioNTech'in kurucusu ve yöneticisi Uğur Şahin, Spiegel dergisine açıklamalarda bulundu.

DW Türkçe'nin haberine göre, aşı olan kişilerin önümüzdeki yıl yeniden aşı olup olmaması gerektiği yönündeki soruyu yanıtlayan Şahin, "Ben olunması gerekeceğini düşünüyorum. Sadece halk içinde aşının sağladığı kitlesel korumayı canlı tutabilmek için bile buna ihtiyaç olacaktır" dedi.

Şahin, gelecekte insanların yeni varyantlara karşı her iki yılda bir aşılanmasının gerekebileceğini de belirterek, şunları söyledi:

"Aynı gripte olduğu gibi. Bu durum normal hayatımızın bir parçası olabilir"

'VAKA SAYILARI MAYIS SONU GİBİ AZALACAK'

Almanya'daki vaka sayılarıyla ilgili de konuşan Prof. Dr. Şahin, aşılamaların planlandığı gibi yapılması durumunda mayıs ayı sonu ya da haziran başında vaka sayılarının hissedilir derecede azalacağı öngörüsünü dile getirdi.

İngiltere varyantı ile ilgili olarak, "Şu an B.1.1.7'nin Almanya'da yayılmaya başlaması gibi bir sorunumuz var. Mart ayının ortasından itibaren, aşı olan ilk grupta yer alan yaşlı kişiler arasında ölüm vakası sayısı düşecektir" dedi.

YAZ SONUNU İŞARET ETTİ

55 yaşındaki bilim insanı Şahin ayrıca, yeterince insanın aşı olması durumunda koronavirüs salgınının Almanya'da yaz sonuna doğru çok daha iyi kontrol altına alınabileceğini dile getirdi. Bunun bir daha yeni enfeksiyonlar görülmeyeceği anlamına gelmediğini vurgulayan Şahin, "…ancak yeniden normal hayatımıza dönebiliriz" ifadesini kullandı.