BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin: Koronavirüs aşısının tekrarlanması gerekebilir
BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, Spiegel dergisine açıklamalarda bulundu. Şahin açıklamasında, koronavirüs aşısının tekrarlanmasının gerekebileceğini ifade etti.
Koronavirüse karşı dünya çapında eşi Dr. Özlem Türeci'yle birlikte, mRNA teknolojisi ile ilk aşıyı üreten, BioNTech'in kurucusu ve yöneticisi Uğur Şahin, Spiegel dergisine açıklamalarda bulundu.
DW Türkçe'nin haberine göre, aşı olan kişilerin önümüzdeki yıl yeniden aşı olup olmaması gerektiği yönündeki soruyu yanıtlayan Şahin, "Ben olunması gerekeceğini düşünüyorum. Sadece halk içinde aşının sağladığı kitlesel korumayı canlı tutabilmek için bile buna ihtiyaç olacaktır" dedi.
Şahin, gelecekte insanların yeni varyantlara karşı her iki yılda bir aşılanmasının gerekebileceğini de belirterek, şunları söyledi:
"Aynı gripte olduğu gibi. Bu durum normal hayatımızın bir parçası olabilir"
'VAKA SAYILARI MAYIS SONU GİBİ AZALACAK'
Almanya'daki vaka sayılarıyla ilgili de konuşan Prof. Dr. Şahin, aşılamaların planlandığı gibi yapılması durumunda mayıs ayı sonu ya da haziran başında vaka sayılarının hissedilir derecede azalacağı öngörüsünü dile getirdi.
İngiltere varyantı ile ilgili olarak, "Şu an B.1.1.7'nin Almanya'da yayılmaya başlaması gibi bir sorunumuz var. Mart ayının ortasından itibaren, aşı olan ilk grupta yer alan yaşlı kişiler arasında ölüm vakası sayısı düşecektir" dedi.
YAZ SONUNU İŞARET ETTİ
55 yaşındaki bilim insanı Şahin ayrıca, yeterince insanın aşı olması durumunda koronavirüs salgınının Almanya'da yaz sonuna doğru çok daha iyi kontrol altına alınabileceğini dile getirdi. Bunun bir daha yeni enfeksiyonlar görülmeyeceği anlamına gelmediğini vurgulayan Şahin, "…ancak yeniden normal hayatımıza dönebiliriz" ifadesini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Emekli hemşire: 'Bebekleri değiştirdim'
- TRT spikerinden Erdoğan'ın rahatsızlığı için açıklama
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Artık tek yıldız değil
- Hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında yeni gelişme
- Fatih Altaylı'dan Kanal İstanbul yorumu
- Halkbank soruşturmasının sonlandırılmasını istedi
- Cemal Kaşıkçı'yı Prens Selman'ın öldürttüğü ortaya çıktı
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Emekli hemşire: 'Bebekleri değiştirdim'
- TRT spikerinden Erdoğan'ın rahatsızlığı için açıklama
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Artık tek yıldız değil
- Hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında yeni gelişme
- Fatih Altaylı'dan Kanal İstanbul yorumu
- Halkbank soruşturmasının sonlandırılmasını istedi
- Cemal Kaşıkçı'yı Prens Selman'ın öldürttüğü ortaya çıktı