BioNTech'ten kapasite artırımı kararı
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan BioNTech’in Almanya’nın Marburg kentindeki tesisinde Kovid-19 aşısı için üretim onayı aldığı belirtildi.
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in Almanya’nın Marburg kentindeki tesisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için üretim onayı aldığı belirtildi.
Hessen Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Giessen Valiliği'nin BioNTech şirketine Marburg’daki tesisi işletme ve Kovid-19 aşısı üretimi izin verdiği belirtildi.
Açıklamada, aşı üretimine ne zaman başlanacağına BioNTech'in vereceği kaydedildi.
Eylül 2020’de İsviçreli ilaç şirketi Novartis’ten tesisi satın alan BioNTech’in burada yılda 750 milyon doz Kovid-19 aşısı üretme kapasitesine sahip olacağı belirtilmişti.
En Çok Okunan Haberler
- KONDA'dan seçim anketi: MHP'ye şok!
- 'Hangi önceliğe göre aşı oldunuz?' sorusuna tuhaf yanıt
- Çirkin saldırılar art arda geldi
- AKP'li isimlerden skandal aşı sohbeti
- Davutoğlu'ndan 'Özdağ'a saldırı' açıklaması
- Endonezya’da ikinci karakatu içi boş halde bulundu
- Reklam gelirleri kesilen Sabah'ta yeni gelişme!
- Peş peşe yapılan saldırılara Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
- Kılıçdaroğlu'ndan yeni 'aşı' açıklaması
- Randevu var aşı yok
Video Haberler
- 2 farklı aşı vurulmaya gerek var mı? sorusuna yanıt
- Kasabın anlattıkları Durum gerçekten vahim dedirtti
- HES kodu açıklaması: Katılım istenilen oranda değil
- Sinovac aşısının etkinlik oranına ilişkin açıklama
- TRT Spor spikerinin sorusu sosyal medya gündem oldu
- Eğlence programına köylünün dertleri damga vurdu
- İstanbullular dikkat! Tanınan süre bugün doluyor
- Silahlı kavganın görüntüsü ortaya çıktı: 1 ölü
- İstanbullular kara hazırlıksız yakalandı
- 'Dünyada en ucuz soğan Türkiye’de ama satılmıyor'
En Çok Okunan Haberler
- KONDA'dan seçim anketi: MHP'ye şok!
- 'Hangi önceliğe göre aşı oldunuz?' sorusuna tuhaf yanıt
- Çirkin saldırılar art arda geldi
- AKP'li isimlerden skandal aşı sohbeti
- Davutoğlu'ndan 'Özdağ'a saldırı' açıklaması
- Endonezya’da ikinci karakatu içi boş halde bulundu
- Reklam gelirleri kesilen Sabah'ta yeni gelişme!
- Peş peşe yapılan saldırılara Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
- Kılıçdaroğlu'ndan yeni 'aşı' açıklaması
- Randevu var aşı yok