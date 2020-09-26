26 Eylül 2020 Cumartesi, 13:33

İKİ KARDEŞ BİR KATİL

Korede, kız kardeşi kendisini her aradığında aynı endişeye kapılıyor: Umarım yine birini öldürmemiştir. Telefonunu titreyerek açıyor ve hızla olay yerine kız kardeşine yardım etmeye gidiyor. Olay yerine varana kadar kız kardeşini aklayıp, yaşananların tamamen meşru müdafaa olduğuna inandırıyor kendini... Peki ne kadar sürer bu?

Oyinkan Baithwaite’nin yazdığı “Kız Kardeşim Bir Seri Katil” farklı bir polisiye roman. Oldukça matrak, biraz muzip, komik ayrıca tüm bunların yanı sıra sürükleyici ve okuru psikolojik çözümlemelerin içine sokan bir roman…

Öncelikle “Kız Kardeşim Seri Katil”in farklı bir okuma sunduğunu söylemeliyim. Yazar hikâyeyi seri katilin ablasının ağzından anlatarak olayları yumuşatıyor ve matrak diliyle katili masumlaştırmaya çalışıyor. Ancak asla ciddiyetini kaybetmiyor.

Nijerya’nın en büyük şehri Lagos’ta geçen hikayede Braithwaite, okuru rahatsız etmeden folklorik motifleri de dahil ederek, kitaba egzotik bir tat katıyor. Özellikle giysiler, âdetler ve dilde yaptığı oynamalarla, Lagos’un egzotik havasını da birleştirince, ortaya özgün bir Afrika polisiyesi çıkıyor.

HANGİ TARAFI SEÇECEKSİN?

Bir gün Ayoola, hastanede hemşire olarak çalışan kızkardeşi Korede’yi arıyor ve “Onu öldürdüm” diyor. Bir süre sonra süreklileşen bu sözcüğün sonunda Korede, soluğu yanına dezenfektan ve temizlik malzemeleri alarak olay yerinde buluyor.

Cesetten kurtulması ve olay mahallini temizlemesi için kız kardeşinin suç ortağı oluyor. Bu yardımlar esnasında ise Korede, doğru ile yanlış arasındaki bağı sorguluyor.

Peki neden bu sorumluluğu üstleniyor Korede? Hayatlarını cehenneme çeviren babaları kuşkulu bir ölümle aralarından ayrılmasından sonra anneleri Ayoola’yla ilgili tüm sorumluluğunu Korede’ye teslim etmiş. Ve o noktadan sonra Korede, kardeşinin tüm eylemlerinden kendisini sorumlu hissetmiş.

Bu bölümlerde yazar, iki kız kardeşin ilişkisine odaklanarak çok etkili psikolojik çözümler yapıyor. Örneğin Ayoola dışa dönük karaktere sahipken, Korede’nin sinik ve kendine güvensiz bir profil çiziyor.

Yine Ayoola, her olaydan kendini sıyırabilecek yetenekteyken, Korede kardeşine yardım etmekten geri durmuyor. Elbette Korede bu durumdan hiç şikayetçi görülmüyor. Ta ki… Ayoola onun alanına girene kadar.

GEÇMİŞİN HESAPLARI

Küçük kız kardeşi, flört ettiği adamların kendisine kötü davrandığını gerekçesiyle öldürürken, onun masum olduğuna dair bir açık kapı bırakan Korede kendi alanı tehlikeye girince değişiyor.

Ayoola, ablasını ziyaret etmek bahanesiyle onu kızdıracağını bile bile hastaneye gelip kendini gösteriyor. Ablasının hastanede hoşlandığı hatta âşık olduğu doktora kancayı atıyor.

Korede ne yapsa da engel olamıyor bu ilişkiye, âşık olduğu adama Ayoola’nın tehlikeli olduğunu ve daha önceki sevgililerine fiziksel olarak zarar verdiğini söylüyor.

İşler iyice karışırken Korede kontrolü elinde tutmakta zorlanıyor ve geçmişin hesapları açılıyor. Herkesin tarafını belli etmesi gerekiyor.

Acaba Korede kimden taraf olacak, doğrudan mı yoksa kardeşinden mi?

“Kız Kardeşim Seri Katil”, hem kurgu hem dil hem de konu olarak alışıldık polisiyelerin çok daha dışında bir kitap.

Suçu tartışırken bazen kurbanlar yer değiştiriyor. Braithwaite, başarılı şekilde okuru madalyonun diğer tarafından bakmaya yönlendiriyor.

Kız Kardeşim Seri Katil / Oyinkan Braithwaite / Çeviren: Betül Şenkal / Mundi / 224 s.