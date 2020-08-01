Bir bayram klasiği, kaçak kesim

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Kurban Bayramı’nın koronavirüs salgını etkisinde gerçekleşen ilk günü geride kaldı. Kurban pazarlarında “maske - mesafe - hijyen” uyarıları hiçe sayıldı. Pazarlarda belediyelerin ücretsiz maske dağıtmasına karşın çoğu yurttaş maske takmadı. Kesim alanlarında oluşan kalabalıklarla mesafe hiçe sayıldı. Satıcılar “Salgından endişe etmiyor musunuz” sorusuna “Bizim en büyük salgınımız ekonomik kriz” yanıtı verdi. Cumhuriyet ekibi, başkentte Kurban Bayramı telaşını yerinde izledi. Belediyelere ait pazarlarda yurttaşlara ücretsiz maske dağıtımı, dezenfektan verildi, çay dağıtıldı. Pazar çevrelerinde de polisler, sağlıkçılar ve zabıtalar nöbet tuttu.

‘POLİS GELİRSE MASKE TAKARIZ’

Alınan önlemlere karşın pazar içerisinde yetkililerin yaptığı “maske - mesafa - hijyen” uyarılarına uyulmadı. Yurttaşların çoğu maske takmazken, kesimden sorumlu satıcıların da maske kullanmadığı görüldü. “Neden maske takmıyorsunuz” sorusunu yurttaşlar; “Vardı, unuttum”, “Maske dağıtmadılar, olsa takardık”, “Açık havadayız, ne gerek var”, “Polis gelirse takarız” diye yanıtladı. Maskeli kesim yapanların ise kirli maskelerini değiştirmeden çalışmaya devam etmeleri dikkat çekti.

‘KORONA YOK, KRİZ VAR’

Pazarlar sağlıkla birlikte ekonomiyi de vurdu. Bazı satıcılar, ellerindeki büyükbaşları bayramın ilk gününden bitirmenin mutluluğunu yaşarken çoğu satıcı, koronavirüs salgın nedeniyle hayvanların ellerinde kaldığını söyledi. Satışlarını geçen yılla kıyaslayan bir satıcı, “Geçen yıl daha çok satış yapıyorduk. Hayvanların yüzde 90’ını bitirmiştik. Şimdi hayvanların yarısından fazlası elimizde kaldı. 160 hayvanın 140’ı daha elimizde duruyor” dedi. Fiyatlara ilişkin de bilgi veren satıcı, “Küçükbaşı 700’e kadar veriyoruz. Büyükbaşta da 11 bin - 12 bin lira civarında veriyoruz. Alan yok diye büyükbaşı 5 binden bile verelim dedik. Yine ilgilenen olmadı” ifadelerini kullandı. Maske takmayan satıcı, “Salgından endişelenmiyor musunuz” sorusuna “Burada salgından kimse korkmuyor. Bizim en büyük salgınımız ekonomik kriz” yanıtını verdi.

‘DESTEK İSTİYORUZ’

Pazarda ellerindeki hayvanı satamamaktan yakınan Ali Haydar, durumunu “Çiftçiler aç. Hayvanı ucuza veriyoruz yine yüzüne bakan olmuyor. Yem parası tavan yapmış. Ne yapacağız bilmiyoruz? Destek istiyoruz” sözleriyle anlattı. Bir başka satıcı Bayram Polat da yaşadığı sıkıntıyı “Satışlardan memnun değilim. Mal ucuz gidiyor. 12 bin liralık mal 9 bin liraya gidiyor. Şikâyetçiyiz” ifadeleriyle anlattı.

MESAFE DE YOK HİJYEN DE

Pazarlarda sosyal mesafe de hiçe sayıldı. Özellikle kesim alanlarında bekleyen insanların yığılma yaptığı görüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanan kurban pazarlığındaki “tokalaşma geleneği” de yasak dinlemeden devam etti.

GELİŞİGÜZEL KESİM

Kaçak kesim alanlarından biri de İstanbul Altınşehir’di. Yurttaşlar buldukları boş alanlarda gelişigüzel kesim yaptılar. Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’nda, bir satıcı, kurbanlıkları yol kenarında sergilerken kesimi de hiçbir önlemin uygulanmadığı boş bir arazide yaptı. Zabıta ekipleri, satıcı hakkında tutanak tuttu.

YOLLAR BOŞ KALDI

Kurban Bayramı’nın birinci gününde İstanbul’da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı. Yurttaşların tatillerini İstanbul dışında geçirmesiyle araç trafiğinden eser kalmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) verilerine göre saat 12.00 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 8 olduğu görüldü.