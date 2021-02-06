Bir buçuk yıl sonra ilk kez! Türkiye Uzay Ajansı'ndan merak uyandıran paylaşım

06 Şubat 2021 Cumartesi, 15:45

13 Aralık 2018'de resmen kurulan Türkiye Uzay Ajansı (TUA) sessizliğini bozdu.

Uzun süredir sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmayan TUA dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

"İstikbal Göklerdedir" etiketi ile Samanyolu Galaksisi, Ay ve Jüpiter'in yer aldığı uzay görüntüleri yayımlandı.

Görüntünün sonunda 9 Şubat Salı günü işaret edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Türkiye Uzay Ajansı'nın paylaştığı videoyu kendi hesabından "Hazır mısınız?" ifadeleriyle tekrar paylaştı.

Ajans, ilk ve en son tweet'ini gerçekleştirdiği ilk Yönetim Kurulu toplantısından görüntüler ile 3 Eylül 2019 tarihinde paylaşmıştı.