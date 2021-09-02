02 Eylül 2021 Perşembe, 00:01

Erol Simavi dönemi Hürriyet gazetesinde yetişmiş bir muhabir... Sonrasında reklamcı ve organizatör.... Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın yaratıcısı ve bugüne taşıyanı... Müzik sektöründeki emekçilerin örgütleyicisi ve telif haklarının cesur savunucusu...

16 yaşındaki oğlunu yaşamdan koparan trafik canavarlarına karşı yasaların güçlendirilmesi ve yenilenmesi için yılmadan mücadele eden bir baba... Bir ömre sığdırdıklarını yeterli görmeyen bir insan…

Özellikle müzik alanında sanata ve sanatçıya olan sevgisini kalıcı ve nitelikli yaratımlara dönüştürmüş, sosyal sorumluluk projeleriyle sadece sektörle değil toplumla da bütünleşmiş, ömrü boyunca inandığı davalar uğruna mücadele etmiş Ali Rıza Türker, h2o Kitap tarafından yayımlanan kitabı Bir Daha Yaşarsam İki Olsun’da bir daha yaşarsa yine güzel yaşayacağı bir hayatı paylaşıyor.

Bir Daha Yaşarsam İki Olsun / Ali Rıza Türker / h2o Kitap / 144 s.