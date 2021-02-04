Bir diğer kripto para: Polkadot nedir?

04 Şubat 2021 Perşembe, 17:31

Bitcoin’in etkisiyle hayatımızda yer almaya başlayan kripto paralara her geçen gün yenisi ekleniyor. Özellikle 2017 yılından itibaren Bitcoin fiyatlarının artmasıyla bir anda ilgi görmeye başlayan kripto paralardan biri de Polkadot. DOT kısaltması ile yer alan Polkadot, bugün ABD doları karşısında 20.00 dolarlık seviyeyi temizledi.

Dolar karşısında 18.80 dolar ve 19.00 dolar direnç seviyelerinin üzerinde yükselen Polkadot’un fiyatı 100 basit hareketli ortalamanın (4 saatlik) üzerinde işlem görüyor. Analist Aayush Jindal’a göre, Polkadot fiyatı güçlü bir yükseliş açısı ile işlem görüyor ve 24.00 dolar veya 25.00 dolara doğru yükselmesi muhtemel.

POLKADOT NEDİR?

Kısa sürede popülerleşen ve kripto para borsalarında DOT kısaltması ile yer alan Polkadot, 2020 yılında İsviçre merkezli Web3 vakfı tarafından üretildi ve piyasalarda yerini aldı. Polkadot, birden çok blok zincirini tek bir ağa bağlayan yeni nesil bir blockchain protokolü olarak da tanımlanıyor. DOT, birbirlerine bağlanan bu ağlar sayesinde zincirler arası veri transferi yapılabilmesine de olanak sağlıyor. Sistem içerisinde birçok farklı kullanıcı rolü yer alıyor ve bu rollerin tümü sistemin düzgün bir şekilde işlemesini ve güvenli hale gelmesini sağlıyor.

2020 yılında piyasaya sürülen ve büyük oranda dolaşımda olan DOT’un işlem hacmi ise yaklaşık 3,5 milyar dolar.

POLKADOT NASIL ALINIR?

Polkadot alıp satabilmek için öncelikle global ya da ülkemizde hizmet veren kripto para borsalarından birine kayıt olmanız, daha sonar da sistemde yer alan ödeme seçenekleri ile hesabınıza para yüklemeniz gerekiyor. Para yükleme işlemini yaptıktan sonra borsada DOT adıyla yer alan Polkadot’u istediğiniz miktarda satın alabilir veya satabilirsiniz.