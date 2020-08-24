'Bir Düş Gördüm'e Finlandiya’dan iki ödül

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 14:47

Açılışını 5. Scandinavian Uluslararası Film Festivali’nin yarışmalı bölümünde yapan Murat Çeri'nin yönettiği "Bir Düş Gördüm" filmi, Finlandiya Helsinki’den iki ödülle döndü.

Görüntü yönetmenliğini Durmuş Sorkut'un, kostüm tasarımını ise Ebru Tunçoktay'ın üstlendiği film, festivalde "En İyi Görüntü Yönetimi" ve "En İyi Kostüm Tasarımı" ödüllerini aldı.

SAO PAULO'DA YARIŞACAK

Film, 22 Ekim-4 Kasım arasında Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde 44’üncüsü yapılacak Sao Paulo Uluslararası Film Festivali'nin 'Yeni Sinemacılar' bölümünde yarışacak.

'Yeni Sinemacılar'; yönetmenlerin ilk ya da ikinci uzun metrajlı filmleriyle yarıştıkları bir bölüm. Festivalin resmi seçkisi finalist olan diğer bütün filmlerle birlikte 10 Ekim’de festivalin internet sitesinden duyurulacak.

TARIK'IN DÜŞLERİ

Bolu; Gerede-Seben, Ankara; Nallıhan Kuş Cenneti-Tuz Gölü ve İstanbul’un muhtelif yerlerinde çekilen film; dokuz yaşındaki Tarık’ın yaşadığı bir trafik kazası sonrası başından geçenleri anlatıyor.

Tarık; bu kazada babasını kaybeder. Annesi hastanede komadadır, Tarık da hafıza kaybı yaşar. Geçmişiyle bağı sadece gördüğü simgesel düşlerdir.

Film de ismini Tarık’ın gördüğü bu düşlerden alıyor. Kazadan sonra köye dedesinin yanına giden Tarık, bu yeni hayatını, düşlerini ve orada yaşadıklarını hayata tutunma aracı olarak kullanır. Film, Tarık’ın kendisi gibi annesinin de ölen bir sıpayı yaşatma çabasını; aralarında gelişen sevgiyi, hayatta tutma, hayata tutunma çabasını gösteriyor.

Filmde Nevzat Yılmaz, Harun Reha Pakoğlu, Ferda Işıl, Recep Çavdar, İsmail Hakkı, Nurdan Albamya, Mustafa Halazaroğlu, Emin Yalçın, Fatih Dokgöz, İsmail Kavrakoğlu, Furkan Aydın Çelik, Muhammed Emir Balcı, Muhammed Yakup Baybars ve Yusuf Ekinci rol alıyor.