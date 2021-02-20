‘Bir efsane sevilen bir kralı tahttan edebilir mi?’

20 Şubat 2021 Cumartesi, 00:45

Fotoğraf: DEBRA HURFORD BROWN

Harry Potter serisiyle daha hayattayken adını klasikler arasına yazdırmış J. K. Rowling, bir süre önce çocuk kitapları yazmaya ara verdiğini açıklamıştı. Artık kurduğu vakıfla birlikte hareket ederek dünya çocuklarına yardım organizasyonlarında yer alacağını açıklamıştı. Fakat bunca büyümüş bir hayran kitlesi ve devasa okur ağına karşın kalemini dinlendirme kararı alan Rowling; dünyanın salgınla birlikte yaşadığı yeni ve zor sınavında, bu kararını gözden geçirmek zorunda kaldı.

Herkesin evlerinde kapalı kaldığı bir dönemde yazdıklarıyla biraz olsun bu kasvetli ortamı biraz olsun dağıtabilmek amacıyla, Harry Potter kitaplarından arta kalan zamanlarında yıllar önce yazmaya başlayıp yarım bıraktığı fakat tavan arasında kalan bir çalışmasını ortaya çıkardı: Ickabog.

TAVAN ARASINDAN ‘DİNLEYİCİLER”E

Kitap için yazdığı kapsamlı denebilecek ön sözde şöyle diyor J. K. Rowling:

“Hikâye on yıldan uzun bir süre tavan arasında kaldı; COVID-19 pandemisi olmasa ve milyonlarca çocuk okula gidip arkadaşlarıyla buluşmaktan mahrum kalarak eve kapanmış olmasa muhtemelen hâlâ orada kalırdı. İşte o zaman aklıma hikâyeyi ücretsiz olarak internet üzerinden yayınlamak geldi, çocuklardan da hikâyeyi resimlemelerini isteyecektim…”

Dediği gibi de yapıyor Rowling, tozlu tavan arasından daktilo ve el yazması kâğıtlarla dolu kutuları indirip çalışmaya koyuluyor. Çalışmasının sonuna geldiğinde ise Ickabog, internet üzerinden “dinleyici”lerine ulaşıyor. Hikâyeyi bölüm bölüm her gece seslendiriyor Rowling. Evlerinde tıkılı kalmış milyonlarca çocuk da, yazarın masal dünyası davetini geri çevirmiyor.

Ickabog şimdi ise bir kitap olarak okurların karşısına çıktı. Yapı Kredi Yayınları’nca Hazel Bilgen çevirisiyle yayımlanan kitapta, Türkiye’den minik Rowling okurlarının çizimleri de yer alıyor.

DÜNYANIN EN MUTLU ÜLKESİ

Rowling’in hikâyesi Kornukopya Krallığı’ında geçiyor; dünyanın en mutlu ülkesinde. Sınırsız maddi imkanlara sahip kralı ise ülkesinde bir dert olmadığından kendini ava, gezmeye ve eğlenmeye vermiştir. Halk da öyle… Refah içinde yaşamlarını sürdürmektedirler.

Fakat efsaneye göre korkunç canavar Ickabog’a ev sahipliği yapan kuzeydeki çamurlu ve sisli Bataklık Diyarı, bu ülkenin bahsedilen mutluluktan nasibini almamış tek yeridir. Ickabog bir efsanedir, dolayısıyla gerçek olmadığı düşünülür. Çocukları korkutmak, onlara ders vermek için kullanırlar bunu.

Peki, ya bu efsane can bulur da mutlu bir krallığı tehdit etmeye başlarsa? Rowling’in hikâyesinde de tam olarak böyle oluyor ve sorduğu sorular da hikâye boyunca devam ediyor:

“Bir efsane çok sevilen bir kralı tahtından edebilir mi? Bir zamanlar refah içindeki bir ülkeye diz çöktürebilir mi? Peki bir efsane iki cesur çocuğu hiç istemedikleri, hatta akıllarının ucundan dahi geçmeyen bir maceraya sürükleyebilir mi?”.

Usta hikâye anlatıcısı J. K. Rowling, Ickabog’da da tüm hünerlerini konuşturuyor. Hikâyede yönelttiği sorularla yine sadece çocuklara değil yetişkinlere de ses veriyor.

Ickabog / J. K. Rowling / Çeviren: Hazel Bilgen / Yapı Kredi Yayınları / 282 s.