Bir film seçkisi ‘İnsanın Ölçüsü’

24 Temmuz 2020 Cuma, 06:00

Evde kalıp sosyal etkileşimleri sınırladığımız, gündelik yaşam pratiklerimizin değiştiği bir dönemin ardından “normal” algımız yeniden şekillenip sinema salonları yavaş yavaş açılmaya başlarken Pera Müzesi, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu sergisine paralel bir online film programı hazırladı.

Pera Müzesi Film Programları Sorumlusu Gizem Bayıksel, 24 Temmuz’da başlayacak film seçkisi için “Tarih boyunca kullanılmış ağırlık ve ölçülerin günlük yaşamımızdaki ve bilimdeki yerine dair ilginç görüntülerin ve belgesellerin yanı sıra geçen yıllarda Pera Müzesi’ne konuk olan sanatçılar Katherine Behar ve Nicola Lorini’nin ağırlık ve ölçü temalarına odaklanan video işlerini de dahil ederek, İnsanın Ölçüsü, başlığıyla bir seçki oluşturduk” diyor.

Program, evrensel standartların ilk formları olan ağırlık ve ölçülerin gelişimini ve değişimini ele alıyor. Bayıksel, “Protagoras’ın ‘İnsan her şeyin ölçüsüyse insanın ölçüsü nedir’ sorusundan yola çıkarak ölçme ve tartma pratiklerimizin köklü geçmişine bakış atarken Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu sergisinde yer alan, MÖ 2000’den günümüze, yaklaşık dört bin yıl boyunca Anadolu coğrafyasında kullanılmış, kullanıldıkça dönüşmüş; ölçüldükçe standartlaşma sürecine dahil olmuş ağırlık ve ölçü aletleriyle paralel bir tema kuruyoruz” diyor. Filmler 24 Ağustos’a kadar izlenebilir.