Bir günde 335 asgari ücret parası yediler

12 Haziran 2020 Cuma, 10:07

Fotoğraf: İHA

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Erdoğan ile eşinin katıldığı, ‘Türkiye’mizin Kahraman Kadınları’ etkinliği için tam 335 asgari ücretlinin bir aylık maaşına denk gelen 777 bin TL harcandığı ortaya çıktı.

Bakanlık, 27 Şubat’ta “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği Organizasyonu Hizmeti” adı altında bir ihale düzenledi. İhale kapsamında “İstanbul’da üç bin kişinin katılımına uygun kapasitede kongre merkezi, konferans salonu veya toplantı mekânı” hazırlanması istendi.

ÖNGÖRÜLEMEYEN OLAYLAR

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afet, savaş, öngörülemeyen durumlarda kullanılması gereken” tartışmalı pazarlık yöntemiyle düzenlenen ve sadece iki şirketin davet edildiği ihaleyi, 777 bin 500 TL teklif veren “Yedi Fark Tanıtım Organizasyon Bilişim Turizm Danışmanlık İnşaat Şirketi’nin” kazandığı açıklandı. Bakanlık ile şirket arasında da sadece “7 ve 8 Mart’ı” kapsayan iki günlük sözleşme imzalandı.

ERDOĞAN AİLESİ DE KATILDI

“Türkiye’mizin Kahraman Kadınları” adı altında düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımıyla Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Yüzbinlerce liralık organizasyon ihalesini alan şirketin internet sitesinde yer alan referanslar bölümün de de “Hayrat Vakfı, Rabi Platformu, İlim Yayma Vakfı, Memur- Sen, İslam Dünyası STK’lar Birliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Cumhurbaşkanlığı” gibi kurumlar yer alıyor.