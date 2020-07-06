06 Temmuz 2020 Pazartesi, 13:34





İngilizce edebiyatın yenilikçi yazarı Gabriel Josipovici, Barnes’taki Mezarlık romanında, eşinin ölümünden sonra Londra’dan Paris’e ve oradan da bir Galler kentine taşınan bir çevirmenin şehir değiştirdikçe dönüşüme uğrayan yaşamına odaklanıyor.

Üç farklı mekânın anlatıları yapboz parçaları gibi bir araya geliyor. Shakespeare ve Du Bellay’nin şiirleri ile Monteverdi’nin ünlü opera eseri Orfeo’nun izinde bir hafıza yolculuğu başlıyor böylece; dün ile bugün kavuşuyor.

Kitap sayfalarından sokaklara, müzik notalarından mezarlıklara sızan bir öykü çıkıyor karşımıza. Barnes’taki Mezarlık edebiyat, aşk, ölüm ve arzunun alacakaranlık dünyası hakkında, muammalarla örülü bir roman.

Barnes'taki Mezarlık / Gabriel Josipovici / Çeviren: Elif Ersavcı / Çınar Yayınları / 104 s.