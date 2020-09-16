Bir kez daha uyardılar

16 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Türk Tabipleri Birliği (TTB), tüm illerdeki tabip odalarıyla birlikte “Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz Haftası” ilan edilen 14 ve 18 Eylül tarihleri arasında siyah kurdele takma, yürüyüş ve saygı duruşu gibi eylemler yapma kararı aldı. Eylem kapsamında dün Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi önünde bir araya gelen ve koruyucu tulum ile gözlük takan hekimler ve sağlıkçılar, 8 günde 8 hekimin yaşamını yitirdiğini anımsatarak “Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanların tarihsel sorumluluğunu her gün hatırlatacağız” dedi.

İstanbul Tabip Odası çağrısıyla dün Çapa’daki İÜ önünde bir araya gelen hekimler ve sağlık çalışanları Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinikler binası önüne temsili yürüyüş yapmak istedi ancak polis izin vermedi. Yasak kararı üzerine fakülte önünde açıklama yapıldı. Yaşamını yitiren sağlık emekçilerinin fotoğraflarının taşındığı ve “Yönetemiyorsunuz, ölüyoruz” yazılı pankartın açıldığı eylemde konuşan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, “Sağlık çalışanları için motivasyona ciddi bir ihtiyaç vardır. Covid-19 hastalarının mutlaka mesleki hastalık olarak kabul edilmesi, yetkililerin bununla ilgili gerekli kanunu çıkarması gerekmektedir. Ayrıca kişisel koruyucu ekipman, hastanedeki çalışma koşullarımız, çalışma saatlerinin azaltılması baktığımız hasta sayısının mantıklı hale getirilmesi çok önemlidir” diye konuştu.

Grup adına basın açıklamasını okuyan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç ise “Ülkeyi yöneten yetkili kişi ve kurumlardan salgın tedbirleri, salgın bütçesi, salgın koordinasyonu, salgın planlaması konusunda acil, kapsayıcı ve inandırıcı program açıklamalarını bekliyoruz. Hiçbir salgın, halkın bireysel çabasıyla önlenemez” dedi. Kamu özel idaresi odaklı milyarlık kiralara neden olan şehir hastanelerinin insanı değil sermayeyi ve kârı öncelediğini kaydeden Kılıç, “İlk adım olarak birinci basamak sağlık hizmetlerinin kamusal bir perspektifle yeniden düzenlenmesini, sağlık çalışanlarının çalışma sürelerinin 6 saate indirilmesinini istiyoruz” dedi.