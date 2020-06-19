Bir kilometrelik hız aşımı için verilen ceza mahkemeye taşındı: İşte karar

D-100 kara yolu Acıbadem mevkisinde 88 kilometre/saatlik hız limitini 1 kilometre aştığı için 235 lira idari para cezasına çarptırılan avukat Okan İlmen, hakkaniyet ölçüsüne uymadığı gerekçesiyle bir birimlik aşmaya verilen yaptırıma itiraz etti.

AA
19 Haziran 2020 Cuma, 12:21
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D-100 kara yolu Acıbadem mevkisinde 88 kilometre/saatlik hız limitini 1 kilometre aştığı için 235 lira idari para cezasına çarptırılan avukat Okan İlmen, hakkaniyet ölçüsüne uymadığı gerekçesiyle bir birimlik aşmaya verilen yaptırıma itiraz etti. Bir kilometrelik hız aşımına 'makul sınır' diyen mahkeme cezayı kaldırdı.


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