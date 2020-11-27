Bir kürke 40 bin TL veren Bülent Ersoy: Asgari ücretlilere üzülüyorum

27 Kasım 2020 Cuma, 12:22

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, Bülent Ersoy, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir kürk mağazasında görüntülendi.

Basın mensuplarının kendisini kapıda beklediğini öğrenen Ersoy, "Onlar benim çocuklarım. Kapıda beklemesinler. Alın içeri, gelsinler" ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin, "Geçtiğimiz günlerde çok alışveriş yaptınız. Çantalar arabanın bagajına sığmadı. 100 bin TL'lik bir alışveriş olduğu yazıldı" sözlerine Ersoy, şu yanıtı verdi:

"Ben para söylemedim çocuklar. Şimdi kafam çok yoğun Bodrum'u ve aldığım ilk villayı düşünüyorum. İşim çok. İki ay Bodrum'da kalacağım, villaları yaptıracağım. Gözümle görmem lazım. Adamlar inşallah benden bıkıp, kaçmazlar. İçini de kendim dizayn edeceğim. Her şeyi kendi gözlerimle görmeliyim. O yüzden iki ay kalacağım. Yerinde teftiş edeceğim çünkü mimar kendine göre yapar, ben beğenmem.

Bir kez daha kırılıp, dökülme olmasın ama matamatiksel olarak onlar bana çizimleri getirecekler. İşinin ehli adamlar elbette onlar daha iyisini bilirler. Bana getirip, çizimlerde gösterdikleri planlar benim onayladığım gibi mi değil mi o önemli benim için."

Ersoy, "Bu pandemi döneminde biraz gözlerden uzak olayım, tatil yapayım diye mi düşündünüz?" sorusuna, "Ne bileyim İstanbul'dan biraz uzak durayım, hava alayım, ayağımı toprağa basayım istiyorum. Her yer çam ağacı, muhteşem bir manzara" cevabını verdi.

"BUNU ANCAK ÇEKEN BİLİR"

Ersoy, gazetecilerin, "Bu pandemi döneminde bazı sanatçılar sahne alamıyor, çok sıkıntıdalar. 'Paramız bitiyor' diyorlar. Gerçekten bir sanatçı üç ay sahne almazsa paraları biter mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hazıra dağ dayanmaz' diye bir tabir vardır ama yaptıkları yatırımın durumuna bağlı. Dayanma gücü zor. Sadece sanatçılar için değil, insanlar için de zor. Asgari ücretlilere üzülüyorum. Bir dengesizlik oluyor tabii ki. Belirli bir kazancı olan insan asgari ücretle çalışan insanla bir olmayabilir ama bu kadar uçurum... Tabi bunu ancak çeken bilir."

"KÜRKLERİMİN HEPSİNİ BAĞIŞLAYACAĞIM"

Muhabirlerin, "Pandemi döneminde çok yardımlarda bulunmuşsunuz. Haberlerini aldık" sözleri üzerine Ersoy, "Ne olacak? Zaten hepsi onlara kalacak. Geçen gün dedim Şaziye'ye. Ben kürklerimin hepsini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne vereceğim. Bir gece düzenleteceğim. Ben de oraya gideceğim ve açık artırma ile satsınlar. Epeyce bir yüklü miktar olmuş olur" dedi.

Provasını basın mesuplarının yanında yapan Ersoy'un giydiği beyaz triko üzerine yapılmış kar tilkisi kürkünün fiyatının 40 bin TL olduğu öğrenildi. Bu kürkten iki tane yaptıran Ersoy, üzerindeki mücevherlerinin toplam fiyatını soran muhabirlere, "10 milyon" yanıtını verdi. Ersoy ayrıca, lüks marka gözlüğünden üç adet üretildiğini ve üç ayrı rengi de kendisinin aldığını ifade etti.