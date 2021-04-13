‘Bir Nefes Daha’ filmine Amerika’dan ödül

Nisan Dağ’ın yazıp yönettiği ikinci uzun metraj filmi “Bir Nefes Daha”, Amerika’nın önemli festivallerinden Santa Barbara Uluslararası Film Festivali’nde ‘En İyi Yabancı Film’ ödülüne değer görüldü.

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2021 Salı, 04:00
‘Bir Nefes Daha’ filmine Amerika’dan ödül
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Başrollerini Oktay Çubuk ve Hayal Köseoğlu’nun paylaştığı “Bir Nefes Daha”nın oyuncu kadrosunda ayrıca Eren Çiğdem, Ushan Çakır, Müfit Kayacan ve Ayris Alptekin yer alıyor. “Bir Nefes Daha”, İstanbul’un çetin mahallesi Karaçınar’da yaşayan genç rapçi Fehmi’nin müzik hayallerine giden yolda, onu iniş çıkışlı bir yola sokan bonzai bağımlılığıyla verdiği savaşı anlatıyor.


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