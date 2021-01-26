Bir nesli yetiştiren Köy Enstitüleri, kapatılışının 67. yıldönümünde Hasanoğlan'da anılacak

26 Ocak 2021 Salı, 17:33

“Cumhuriyetin sabah güneşi” olarak adlandırılan Köy Enstitüleri, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı eğitim devriminin devamı olarak İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün talimatı; Yücel ile Tonguç’un girişimleriyle 1940 yılında kuruldu. Tarih, Türkçe ve Coğrafya gibi derslerin yanı sıra kooperatifçilik, sağlık bilgisi, tarım ve ziraat gibi alanlardaki dersler ile öğrenci yetiştiren enstitüler, “İş için, iş içinde, işle eğitim” sloganı ile eğitim alan öğrencileri geniş alanda bilgi ile donattı. Ancak, toprak ağaları ve dinciler tarafından hedef alınan enstitüler, DP iktidarı tarafından 1954’te kapatıldı. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Köy Enstitüleri’nin kapatılışın 67. yılında, yarın saat 12.00’de, Ankara’daki Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nde buluşma gerçekleştirileceğini bildirdi. Burada, CHP Çankaya İlçe Başkanlığı tarafından basın açıklaması gerçekleştirilecek.

Öte yandan, buluşma için saat 10.30’da CHP Çankaya İlçe Başkanlığı önünden araç kaldırılacak.