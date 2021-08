Bir orman gibi kardeşçesine...

05 Ağustos 2021 Perşembe, 02:00

Yangınla ilgili paylaşılan gerçek dram videolarının her birinden bir film senaryosu çıkar. Biri var ki hepsinden çok etkiledi beni: Bir aile, çoluk çocuk, kendi araçlarıyla köylerine tatile gitmek için yola çıkar. Yolda alevlerin içinde kalır, hayatta kalmak için çırpınırken bir havuzlu villa görürler. Ailesini demir parmaklıklardan bahçeye indiren baba, onları havuza sokar, birbirlerini suya sokup çıkararak alevlerin önce bahçeyi sonra boş villayı yutmasını Vietkong gibi suya dalarak izlerler! Kurtulduktan sonra yaşadıklarını ağlayarak paylaşır baba!

Size bir korku filmi anlatmadım. Ama bu yaşananların bir filme konu olacağına eminim. Çünkü sanatçılar da bu yaşananlardan çok etkileniyor, onlar hepimizden daha duyarlı ve tepkilerini dile getirmeye devam ediyor. Dün açıklamalarını haber yaptığımız ve Hürriyet gazetesinde “Cesur Kadınlar” diye “Silivri Kahramanı” Nedim Şener’in köşesine konuk olan şarkıcı Nilüfer, niluferyumlu resmi Instagram hesabında paylaştığı mesajla “Yanlış anlaşıldım. Sizden farklı düşünmüyorum. Aksine sizinle aynı noktadayız. Bizim daha önce övündüğümüz uçaklarımız vardı. İki sene öncesine kadar biz ihtiyacı olanın yardımına koşardık. Madem bu uçaklar atıl durumda bırakılmış ve mademki devletimizin gücü ne yazık ki bu yangınları söndürmeye yetmiyor, o zaman elbette yardım istenmeli. Benim yanlış anlaşılma noktam tam burası. Devlet imkânları yetmiyor ve yardım talep etmiyorsa o zaman bireysel yardım istekleri olacaktır ve olmalıdır. Ben devletimizin bu kadar acz içinde olmasını içime sindiremedim. Ama ne yazık ki gerçek bu. Tam 49 yıldır tanıdığınız bir sanatçı olarak Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine olan bağlılığımı bilirsiniz. Bu duygu ve davranış şeklim hiçbir zaman değişmedi. Ve değişmez. Bu değerlerimin hiçbir menfaat karşılığı değişmeyeceğini bilmenizi istiyorum. Birbirimizi yanlış anladık. Üzdük ve üzüldük” dedi.

YARDIMA GİDENLER, PAYLAŞANLAR

Türkan Şoray da resmi Instagram hesabından “Kaç gündür herkes gibi benim de içim yanıyor, çaresizlik içinde izliyorum. Ormanlarımız ormanda yaşayan can dostlarımız alev alev yanıyor ve vatandaşlarımız çaresizlik içinde gözyaşlarıyla ateşle savaşırken umutla yangın söndürme uçaklarını bekliyor. Bu yangınlarda kaybettiğimiz vatandaşlarımızı minnetle anıyor ve Allah’tan rahmet diliyorum. Bu çaresizlik kaderimiz olmasın. Yürekten dilerim ki bu felaket bir an önce son bulsun. Bunun için gerekli müdahaleler bir an önce yapılsın. Türkan” paylaşımını yaptı.

Filiz Akın da günlerdir instagram hesabından yangın görüntüleri paylaşıyor ve üzüntüsünü dile getiriyor. Çok üzgünüz, herkesin beklentisi havadan müdahale edilmesi, dilerim bir an önce daha fazla acılar, çığlıklar, kayıplar olmadan biter!” diyor.

Ezgi Mola da günlerdir sosyal medya hesaplarından yardım çağrısı yapan, müdahalelerin yetersizliğine tepki gösteren sanatçılardan. O kadar ki bir takipçisi “Ezgi Mola, TRT1’de yayımlanan bir dizide oynuyordu, artık devam ettirmezler” diye uyarıda bulunmak zorunda kaldı!

Sosyal medyada “#sözveriyorum” etiketi altında yüzlerce mimar, yanan orman alanlarının yapılaşmasına karşı çıkıp burada yapılacak hiçbir projede yer almayacaklarına ilişkin söz verdi! Kenan Doğulu, Murat Boz ve Burcu Biricik de bu etiket altında paylaşım yaparak buralarda hiçbir sanatsal faaliyet ve konaklama yapmayacaklarına söz verdiler!

FAZIL SAY: SEVMİYORUM SENİ!

Tabii her konuda fikrini söyleyen, yazan, konuşan sanatçılardan biri olan Fazıl Say susar mı, o da yazdı, konuştu. “Ben bu milletin yanındayım, tüm dünyada, dürüstçe, sanatımla, elimden geldiğince, devletimin de yanındayım. Türk kültürünün dünyada savunucusuyum, hiçbiri yalan değildir. Ama kardeşim sen de şunu kabulleneceksin: AKP devlet değildir. Sadece hükümettir. Yapamıyorsa gidecek!” diye yazdı ve devam etti: ‘Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine” diyor Nâzım Hikmet. Yaşamayı, ağacı insan gibi değerli; ormanı toplum gibi değerli bulduğu için felsefesinde. Sen ise değer vermiyorsun kardeşim. Ve hürlüğe, kardeşliğe de hiç değer vermiyorsun. Sevmiyorum seni!” Fazıl Say, Bodrum’da vereceği konseri de 8 Ağustos Pazar akşamına ertelemiş, o güne kadar yangının yatışacağını umut ettiğini söylemişti.