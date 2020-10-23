Bir sağlık çalışanı daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi bölümünde çalışan Yeter Yılmaz, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2020 Cuma, 09:56
Bir sağlık çalışanı daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), bir sağlık çalışanının daha koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

TTB'den yapılan açıklamada, "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bölümü çalışanı Yeter Yılmaz'ı Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" denildi.


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