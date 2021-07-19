19 Temmuz 2021 Pazartesi, 00:02

ATALETİN TEHLİKESİ

Koray Işık, Abidin, Bir Siyasi Parti Hikâyesi ve Başka Bazı Şeyler (Notabene Yayınları) isimli romanında öncelikle ataletin tehlikesine dikkat çekiyor.

Yazar bunu kendi içimizdeki ‘Abidinlere’ seslenmek için mi yapıyordur? Ya da içimizdeki Abidinleri rehabilite edebilmemiz için onları anlamamız gerektiğini mi vurguluyordur?

On kişilik evreninde, her bir karakterin özelinde bir türlü bozamadıkları ezberlere verdiği tepkilere de tanık ediyor roman.

EZBERLER!

Aysel meselâ... Çıkmak ister mi bu gereksiz ezberden herkesi kontrol etmek pahasına kendini var eden annelerden?

Abidin sonra... Çıkmak ister mi kolundan çekildiği her yere “Eyvallah!” diyerek savrulurken?

Çıkmak ister mi “bak-banacılar”dan Fikret? Çıkmak ister mi “hep-bana” bakkalından mevcut Genel Başkan?

Çıkmak ister mi “ben mahallemi hiç bırakmadımcı”lardan manzarası deniz, çevresi geniş boyalı Zeynel?

Öyle bir onaylanma ve yükselme şehveti sarmıştır ki Abidin’inkileri, bir gün tepede olma arzusu kısa süreceği belli tatminleri meşru kılar.

“Dediği dedikçiler” çoğalır, herkes boynunu bir eğer bir eğmez, iflah kesilir de kesilir! Yanlış akıl verir büyükler, aklı halihazırda dalgın esnaf elinden geleni yapar ama olmaz.

Sonunda olan düşlere olur; dayanışmanın, katılımın, eşitliğin, aidiyetin ve hizmetin varlığı daha da silikleşir.

MUTLAK GÜÇ!

Koray Işık’ın ben anlatısı ve olimpik anlatıcıyı beraber kullandığı hikâye örgüsünde yer yer şaşırtan edilgen durum betimlemeleri, bireyin çaresizliğini vurgulamak için midir yoksa bir biçem tercihi mi? Bireyin koşullar karşısındaki güçsüzlüğünü mü vurgular böylelikle?

Kimindir güç gerçekten? Ne önemi vardır? Ortak evrensel ağrımız, var olmayı mı dindiriyordur bu güç denen? Rahat olmak mı istiyordur sadece, rahatsızlıktan sıkılmışlar…

“Güç yozlaştırır, mutlak güç mutlak yozlaştırır” diyenlerin kemikleri sızlamayacak kadar ufalmış toz olmuşken, kimin canı yanabilir ki?

Zaten uyuyoruz, sen de gel ve üstümüzü ört, Abidin!

Abidin - Bir Siyasi Parti Hikâyesi ve Başka Bazı Şeyler / Koray Işık / Notabene Yayınları / 102 s. / 2021.