Bir ülkeye daha Delta varyantı sıçradı
Kolombiya'da ilk kez bir kişide Covid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının tespit edildiği bildirildi.
Kolombiya'da ilk kez Delta varyantı görüldü. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ABD'den gelen kişide Delta varyantının görüldüğünü belirterek, "Ulusal Sağlık Enstitüsü, Cali kentinde hastayı tüm tıbbi protokollere uygun tedavi altına aldı" ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Yardımcısı Luis Alexander Moscoso da Delta varyantının tespit edildiği hastanın sadece bir kişiyle temas ettiğini belirlediklerini kaydederek, izolasyon sürecinin başladığını söyledi.
Vatandaşlardan Covid-19 kurallarına riayet etmelerini isteyen Moscoso, halka aşılama noktalarına giderek aşı olmaları tavsiyesinde bulundu.
İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “endişe verici” olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesinden endişe ediliyor.
Ülkede salgının başından bu yana 4 milyon 716 bin 798 vaka kaydedildi, virüse yakalanan 118 bin 538 kişi yaşamını yitirdi.
Video Haberler
- Kaliforniya'da orman yangını evleri küle çevirdi
- Hırsızlık şüphelisine meydan dayağı kamerada
- Fransa’da aşı karşıtları ve polis arasında arbede
- Soçi'yi sel ve fırtına vurdu: O anlar kamerada
- Bodrum’da facianın eşiğinden dönüldü
- Kurbanlık boğanın saldırısına uğradı: O anlar kamerada
- Bodrum’da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu
- Tesla otopilot sisteminde akılalmaz hata
- Tuzla’da çelik kasa hırsızları kamerada
- Çin'de mısır hasadında drone dönemi
En Çok Okunan Haberler
- Büyüküstün hakkında yeni gelişme
- Erdoğan'ın hastalığı ne?
- Arabesk müziğin kraliçesi sesini kaybetti
- Delta varyantının sırrı çözüldü!
- İflas kararının gerekçesi: Erdoğan'ın güvenliği yok
- Asıl tehdit İstanbul'da değil
- UNESCO'nun Ayasofya açıklamasına Dışişleri'nden yanıt
- Eski istihbarat ajanından Peker'e dikkat çeken mektup
- Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'ın paylaşımı gündem oldu
- Peker'in oğlunun pasaportu iptal edildi