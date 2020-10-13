"Bir yıldan fazladır tacize uğradığımı kanıtlamaya çalışıyorum"

13 Ekim 2020 Salı, 10:55

İstanbul’da metrobüste Neşe Can adlı kadına cinsel saldırıda bulunan Fatih Özdemir tutuksuz yargılanıyor. Özdemir bugün hakim karşısına çıkıyor. Taciz mağduru Neşe Can, “Fatih Özdemir isimli şahıs serbest. Ben ise bir yıldan fazla zamandır adliye salonlarında uğradığım tacizi kanıtlamaya çalışıyorum” diyerek yurttaşları desteğe çağırdı.

Geçtiğimiz yıl 23 Nisan’da bindiği metrobüste Fatih Özdemir tarafından tacize uğrayan Neşe Can, sosyal medyadan dayanışma çağrısında bulundu.

Neşe Can'ın Twitter paylaşımı şöyle: