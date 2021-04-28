Bir Zamanlar Çukurova setinde kavga çıktı, çekimler iptal edildi

28 Nisan 2021 Çarşamba, 12:22

ATV kanalında üç sezondur yayın hayatına devam eden Bir Zamanlar Çukurova setinde son zamanlarda gerginlik yaşandığı öne sürüldü. Son olarak dizinin Feleke'si Kerem Alışık ile başrol Murat Ünalmış tartıştı. Sette olaylar gitgide büyüyünce dizinin yapımcısı Timur Savcı, çekimlerin yapıldığı Adana'ya gitti. Ortamı sakinleştirmek isteyen Savcı'nın çabalarına rağmen sette gerginlik devam etti.

TV100'de yer alan habere göre, yönetmen Murat Saraçoğlu'nun olduğu bir çekim sırasında Kerem Alışık sahneyi değiştirmeye çalıştı. Bunun üzerine Murat Ünalmış senaryonun manipüle edildiğini belirterek duruma itiraz etti.

ÇEKİMLER İPTAL EDİLDİ

Alışık, Ünalmış'a hakaret edince ortam aniden gerildi. Yönetmen Saraçoğlu seti paydos etti. Bu sırada tartışma yönetmen tarafından da kayda alındı ve görüntüler yapım şirketine iletildi.

Krizin nasıl çözüleceği ise henüz bir netliğe kavuşmadı.

Öte yandan geçen aylarda Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden başrol oyuncularından Uğur Güneş'in de Kerem Alışık'la yaşadığı gerilim yüzünden diziden ayrıldığı gündeme gelmişti.