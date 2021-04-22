ATV dizisi Hercai'nin setine silahlı baskın!
Hercai dizisinde yardımcı oyunculuk yapan Emrullah Omay, gerginlik yaşadığı set ekibini gece yarısı silahlı bir şekilde bastı.
Final kararı alan Hercai'de yeni bir skandala daha imza atıldı. Bu hafta final bölümü çekilen dizide yardımcı oyunculuk yapan Emrullah Omay, arkadaşlarıyla birlikte geldiği sette silah çekti.
EMRULLAH OMAY GÖREVLİYİ DARP ETMEYE KALKTI
Dün gece yaşanan olayda, çekime gidip yoğun olunan saatlerde oyuncuların arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmesini istediği için set ekibiyle gerginlik yaşadığı öne sürülen Emrullah Omay, seti bastı. Arkadaşlarıyla beraber dizinin çekildiği Umut konağın önüne giden Omay, tartıştığı görevliyi darp etmeye kalktı.
Kaynak: Medya Radar
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