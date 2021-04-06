Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı: Bir Zamanlar Çukurova çekimleri durdu
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fikret karakterine hayat veren Furkan Palalı koronavirüse yakalandı.
ATV’de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizi seti koronavirüs engeline takıldı. Furkan Palalı’nın Covid-19 testi pozitif çıkarken oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Daha öncede dizi setinden Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci de mutasyonlu koronavirüse yakalanmış, oyuncunun tedavisi yoğun bakımda devam etmişti.
Video Haberler
- Şanlıurfa'da bir ilk gerçekleşti!
- Gemi mürettebatı ölümden böyle kurtarıldı
- Denizli'de esrarengiz olay!
- Üç yavru kediye süt annelik yapıyor
- Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntüler
- Ataşehir'de korku dolu anlar!
- Hayatta kalmak için arkadaşlarının cesetlerini yediler
- Skandal görüntülere anlam veremedi! Uyarıda bulundu
- Kamerayı açtı, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
- İzmir'de korkunç olay! Balıkçı oltasına takıldı
En Çok Okunan Haberler
- Acun'un dizi setinde kaza: Akyüz yoğun bakıma kaldırıldı
- Akşener ile Saray Görüştü mü?
- İYİ Parti'de Amiraller tartışması
- D vitamini kullanımına dikkat!
- ABD'den Savunma Sanayi Başkanlığı'na 'Rusya' yaptırımı
- Amirallerin bildirisine ilk yorum
- Emekli subaylardan Milli Savunma Bakanlığı'na yalanlama
- Cem Gürdeniz'in eşinden Bahçeli'ye tepki
- Herkesin tartıştığı skandal listeyi Soylu hazırladı
- Hürriyet'ten skandal haber!