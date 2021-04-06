Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı: Bir Zamanlar Çukurova çekimleri durdu

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fikret karakterine hayat veren Furkan Palalı koronavirüse yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2021 Salı, 15:24
Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı: Bir Zamanlar Çukurova çekimleri durdu
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ATV’de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizi seti koronavirüs engeline takıldı. Furkan Palalı’nın Covid-19 testi pozitif çıkarken oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Daha öncede dizi setinden Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci de mutasyonlu koronavirüse yakalanmış, oyuncunun tedavisi yoğun bakımda devam etmişti.


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