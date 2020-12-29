BirGün’e üç gün ilan kesme cezası

29 Aralık 2020 Salı, 09:49

Fahrettin Altun’un İstanbul Kuzguncuk’ta kiraladığı araziyle ilgili erişim kararlarına ‘koronavirüsle mücadelenin’ gerekçe olarak gösterilmesini milletvekili ile hukukçuların değerlendirmelerine yer verilen ‘Korona bahanesiyle her şeyi yapabilirler’ başlıklı haber nedeniyle BirGün’e 22 Aralık’ta 3 gün ilan kesme cezası verildi. Basın İlan tarafından verilen ceza dün gazeteye tebliğ edildi.

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’in haberde yer alan ‘’Altun, Saray’da görev yaptığı için ayrıcalıklı, dokunulmaz mı olacak?’’ sorusu gerçekdışı bulundu. Ayrıca CHP’li Erkek ile eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ’ın haberde yer alan ifadelerinden de BirGün sorumlu tutuldu.

BirGün’ü BİK’e şikâyet eden Altun, haberin içeriğinde gerçekdışı ifadelerin yer aldığını öne sürdü. Basın İlan, verdiği cezanın gerekçesinde, Altun’un vakıf arazini yasalara uygun şekilde kiraladığını iddia etti. BirGün’ün haberinde Basın Ahlak Yasalarını ihlal ettiği ileri sürülürken basının haber verme ve ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığı da belirtildi. BİK, BirGün’ün resmi ilan ve reklamlarının yanı sıra internet haber sitesi için yararlandığı ek göstergesinin 3 gün süreyle kesilmesine karar verdi.

İşte o haber: