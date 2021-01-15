Birkan Nasuhoğlu, Nova Norda, Canozan ve Sedef Sebüktekin'den yeni albüm: 'Evde'

15 Ocak 2021 Cuma, 10:55

Birkan Nasuhoğlu, Nova Norda, Canozan ve Sedef Sebüktekin, 2020’nin Eylül ayında Sapanca’da birkaç haftalığına bir eve kapandılar ve sekiz şarkı kaydettiler.

Ev konsepti taşıyan bir sahnede konser verme fikrinden ortaya çıkan "Evde" projesi, pandemi koşullarında Canozan’ın önerisiyle beraber bir eve kapanma ve albüm kaydetmeye evrildi.

Birkan Nasuhoğlu: “Sapanca’da, tüm bu özellikleri taşıyan, müstakil bir ev bulduk. O evde, 21 günde 8 şarkı kaydedeceğimizi önce kendimize sonra bu işin bir parçası olan birçok insana inandırdık. Ve yaptık da... Evde albümü işte böyle ortaya çıktı. Albümde beni en çok etkileyen, sözlerinin bir kısmını yazdığım ve yazarken yeni duygularla tanıştığım Bir Yol Buldum şarkısını harika bir ekiple kliplendirdik. Biz bu albümü kötü hislerden uzak, sevgimizle ve bütün iyi niyetimizle yapmaya çalıştık. Umarım dinleyen herkese de bir o kadar iyi gelir.”

Nova Norda: “Pandemi süreci boyunca geçirdiğim en güzel haftalardı diyebilirim! En sevdiğim müzisyenler, en yakın yol arkadaşlarım 7/24 yanımda, bütün gün bol müzik ve bol kahkaha, daha ne isteyebilirim ki? Pandemiden yorulduğumuz alelade bir günde aklımıza umut ışığı gibi düşen beraber yaşama fikri nasıl oldu da bu kadar büyüyüp dev bir projeye dönüştü, hala inanamıyorum. Sabahtan akşama kadar müzik ürettiğimiz, çok yorulduğumuz ama dev tatmin yaşatan 21 günün sonunda koskoca bir albüm tamamladık. Cidden gurur duyuyorum!”

Canozan: “Karantinada ev şartlarında müzik yapmaya çalıştığım zamanlarda bu zor dönemi psikolojik olarak da atlatabilmek adına başka bir evde karantinaya girip beraber müzik üretme fikrini ekiple paylaştım. Sonrasında işler şekillenerek büyüdü ve 8 şarkılık güzel bir albüm yaptık. Diğer yandan karantinada beraber olabilmek motivasyonel anlamda hepimizi yükselten bir durum oldu, çokça eğlendik ve güzel bir anı bıraktık.”

Sedef Sebüktekin: “Kendimi bireysel işlerde hep daha rahat hissetmişimdir. Bu açıdan bu kolektif proje benim için büyük bir deneyim oldu. Her şeyi rahatça konuşabilmenin çok yararı var tabii ki… Güzel iletişimi olan dört arkadaş olduğumuz için çalışmak oldukça keyifli ve verimli oldu.”

Albümü dijital platformlar üzerinden satın almak ve dinlemek için: https://UMGTurkey.lnk.to/evde