Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Balık: ‘Emekçilerin, bekçilere değil üretime ihtiyacı var’

12 Haziran 2020 Cuma, 23:31

Balık, yaptığı yazılı açıklamada, AKP iktidarının yurttaşların sorunlarına çözüm üretmek yerine daha fazla borçlandırma ve kemer sıkma politikaları uygulamadığı belirtilerek, “Emekçiler bir taraftan salgın nedeniyle yaşam mücadelesi vermekte diğer taraftan enflasyon ve işsizlik sarmalında çırpınmaktadır. İktidar, tüm olumsuzlukların üzerini kapatmak için topluma korku salmakta ve baskı koşullarını oluşturmaktadır. İktidarın yanlış politikalarına karşı oluşacak toplumsal muhalefet mücadelesini ve itirazları susturmak amacıyla daha fazla kolluk güce ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.

BEKÇİ YASASINA TEPKİ

Bekçilere verilen, kimlik sormak, silah kullanmak, üst araması gibi yetkileri eleştiren Balık, şunları kaydetti:

“Sözde kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi de yeni bekçilerin görevleri arasında olacağının farkındayız. Bu nedenle Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu tesadüf değildir. İktidar, sadece siyasal değil, sosyal ve ekonomik özgürlükleri de yok etmektedir. Ülkemizi gerici ve antidemokratik uygulamalarla yönetmeye çalışan iktidar bu anlayışında vazgeçmelidir. Ülkemizin siyasi, ekonomik ve toplumsal manzarası içler açısıdır. Emekçilerin, bekçilere değil üretim ekonomisine ihtiyacı var.”