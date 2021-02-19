Birleşik Kamu İş’ten sağlıkçılara veriler sosyal mesafe cezasına tepki: ‘Kongrelerde pandemi yok mu?’
Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük, Genel Sağlık İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız’ın İzmir’de sağlık emekçilerinin özlük haklarına ilişkin açıklama yaparken sosyal mesafe cezası almasına tepki gösterdi. Kütük, “Sayın Genel Başkanımıza bu ceza verilirken, iktidarın yapmış olduğu etkinliklerde, tıklım tıklım genel kurullarda pandemi söz konusu olmuyor mu?” dedi.
Gazetemiz, “İzmir’de özlük haklarıyla ilgili açıklama yapanlara sosyal mesafe cezası kesildi” başlığıyla gündeme getirdiği haberde, Genel Sağlık İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız’ın sağlık emekçilerinin özlük haklarına ilişkin açıklama yaparken sosyal mesafe cezası aldığını duyurmuştu. Konuya ilişkin konuşan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük, “Sendikamıza bağlı Genel Sağlık İş Başkanı Zekiye Bacaksız, pandemi sürecinde sağlık emekçilerinin içinde bulunduğu sorunları gündeme getirmek için yapmış olduğu bir basın açıklaması nedeniyle pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasıyla cezalandırılmıştır. Sağlık Bakanlığı’na ve Bilim Kurulu’na bir çağrıda bulunmak istiyoruz: Sayın Genel Başkanımıza bu ceza verilirken, iktidarın yapmış olduğu etkinliklerde, tıklım tıklım genel kurullarda pandemi söz konusu olmuyor mu? Bu çifte standardı, eşitsizliği, adaletsizliği kamuoyunun takdirine ve sağlık emekçilerinin takdirine sunuyoruz” dedi.
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