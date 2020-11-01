Birleşmiş Milletler: 'Koronavirüs benzeri 850 bin kadar virüs bulunuyor'
Birleşmiş Milletler biyolojik çeşitlilik panelinin Perşembe günü aktardığına göre, insanların doğaya olan davranışında köklü bir değişim gerçekleşmediği sürece; gelecekte salgınlar daha sık gerçekleşecek ve Covid-19‘dan daha fazla insanın ölümüne yol açarak, küresel ekonomiye çok daha kötü bir darbe vuracak.
Uluslararası Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Bilim-Politika Platformu (IPBES) adını taşıyan panelde, salgınların insanlığa karşı bir “var oluş tehdidi” sergilediği söylenerek, hayvanlarda yeni koronavirüs benzeri 850 bin kadar virüs bulunduğu ve bunların insanlara bulaşabileceği aktarılıyor.
Biyoçeşitlilik ve salgın üzerine hazırlanan bu özel raporun yazarları, doğal yaşam alanlarının yok edilmesi ve doyumsuz tüketimin, hayvan kaynaklı hastalıkların gelecekte insanlara sıçramasını çok daha muhtemel hale getirdiğini söylüyor.
Ekosağlık Birliği ile raporun hazırlandığı IPBES çalıştayının başkanı olan Peter Daszak, "Covid-19 salgınının veya herhangi çağdaş bir salgının sebebi konusunda büyük bir gizem bulunmuyor" diyor.
“İklim değişikliğine ve biyoçeşitlilik kaybına yön veren aynı insan faaliyetleri, tarımımız üzerinde oluşturduğu etkilerle salgın tehlikesine de yön veriyor.”
Panelde Covid-19’un, 1918’deki grip salgınından bu yana altı salgın olduğu ve bu salgınların, “tamamen insanların faaliyetleriyle yönlendiği” belirtiliyor.
Bu faaliyetler arasında, ormanların yok edilmesi yoluyla çevrenin sürdürülemez şekilde istismarı, tarımsal genişleme, doğal yaşam ticareti ve tüketim yer alıyor.
Bunların hepsi de, insanların yabani hayvanlar ve çiftlik hayvanlarıyla ve bunların taşıdıkları hastalıklarla gitgide daha yakından temas etmesine sebep oluyor.
Kaynak: popsci.com, Fransa Haber Ajansı
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