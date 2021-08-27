Birleşmiş Milletler'den 'Afganistan' çağrısı

27 Ağustos 2021 Cuma, 17:54

Taliban'ın hakim olduğu Afganistan'da, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin 15 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesinin ardından Kabil Havaalanı'ndan hemen tahliyelere başlayan AB ülkeleri, 31 Ağustos'ta son bulması planlanan tahliye sürecini yarıda kesmek zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler mülteci ajansı (UNHCR), yarım milyona kadar Afgan'ın ülkesini terk edebileceğini ve tüm komşu ülkelerin bu sığınmacılar için sınırlarını açık tutmasını talep etti.

"Sayı bakımından, bölgede yaklaşık 500 bin yeni mülteci için hazırlık yapıyoruz. Bu en kötü senaryo" diyen BM mülteciler yüksek komiserliği başkan yardımcısı Kelly Clements, "Her ne kadar bu noktada dışarıya doğru büyük çaplı Afgan akışı görmemiş olsak da, Afganistan'ın içindeki durum beklenenden daha hızlı gelişti" dedi.

AB TAHLİYELERİ DURDURDU

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Komisyonu Başkanı Urusula Von der Leyen ve çok sayıda ülkenin siyasi lideri, geçen haftaya kadar yaptıkları açıklamalarda, Taliban'ın koyduğu son tarih olan 31 Ağustos'a kadar tahliyelerin devam edeceğini, olabilecek en fazla sayıda Afgan'ın getirileceğini söylemişti.

Ancak Kabil Havalimanı yakınlarında dün yaşanan ve en az 110 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının da etkisiyle AB ülkeleri tahliyelerin sonlandırıldığını duyurdu.