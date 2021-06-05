Birlikte nasıl yaşarız diye soran Venedik Bienali’ne anlamlı yanıt: Can Kulağıyla Dinleyelim

05 Haziran 2021 Cumartesi, 15:59

Dokuz metre yüksekliğinde, ağaç formunda bronz bir heykel geçen hafta Bienal’in özel etkinliği olarak Venedik’in tarihi mekânı Gaggiandre’de kanal suyuna yerleştirildi.

Ünlü İtalyan sanatçı Giuseppe Penone’nin anıtsal enstalasyonunun adı “Dinleyici”...

Hepimizin birbirine sağır olduğu bugünlerde çok anlamlı bir eser olduğunu belirtmeliyim. Eserin arkasında dünyada ‘can kulağıyla dinleme’ becerisini bireysel ve toplumsal ilişkilerin olmazsa olmaz parçası haline getirme amacıyla kurulan Vuslat Foundation var.

İşte Vuslat Foundation, Küratörlüğünü Hashim Sarkis’in yaptığı ve bu yılki teması ‘Birlikte Nasıl Yaşarız?’ olan Venedik Bienali 17. Mimarlık Sergisi’ne özel proje ortağı olarak davet edildi. 21 Kasım’a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak bu projeyle doğayı cankulağıyla dinlemenin önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amaçlanıyor.

Küratör Sarkis “Bu proje, mekân anlayışımızın, bir görme alanından dinleme alanına geçmesinin gerekliliğine vurgu yapıyor” diyor.

Ağaç pürdikkattir

“Dinleyici”, Penone’nin ünlü Idee di Pietra - Olmo (Taşa Dair Fikirler - Karaağaç) serisinin yeni edisyonu. Sanatçı, Dinleyici’yi şöyle tanımlıyor: “İnsan zihninde yer alan düşünceler, bir ağacın dalları arasında asılı duran bir taşın içindeki sayısız kristale benzer. Yeryüzüne çıkan su damarları, tüm canlıların bedenlerine akar, daha sonra denize dökülmek üzere nehirlere akan derelere karışır. Suların içinden yükselen bir ağaç, kendimizde bir parçasını bulduğumuz o akışkanlığı da davet eder.”

Peki neden ağaç?

Bu soruya yanıtı Vuslat Foundation’ın Genel Küratörü Chus Martínez veriyor: ‘‘Çünkü ağaç bize hem doğanın hem de doğanın bilincinin başlıca öğelerini gösterir, çünkü ağaç pürdikkattir. Ağacın hayatı, bütün öğelere kulak vermesine, dinlediklerini içselleştirmesine bağlıdır. Bu karşılıklı alıp verme içeren bir dinamiktir. Eşitliğe, salt ikiliklerden ibaret olmayan bir dünyaya doğru dönüştürücü bir sürecin temelini teşkil edecek çok sayıda farklı bağı güçlendirmek üzere sanatçılarla, hikâye anlatıcılarla ve ayrıca eğitimciler ve tasarımcılarla da çalışmak istiyoruz...”

Dinleme kasımızı geliştirelim

Vakfın kurucusu Vuslat Doğan Sabancı, “bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı devasa sorunların hemen hepsinde insanlığın kaderi birbirine örülmüş durumda. İklim krizi, pandemi, giderek artan gelir eşitsizliği, cinsiyete ve kimliğe dayalı şiddet gibi sorunların hiçbiri kimsenin tek başına çözebileceği sorunlar değil. Ortak ve kalıcı çözüm geliştirmeyi şart kılıyor. Bunun yolu da ancak dinleme kaslarımızı ve kültürümüzü geliştirmemizle mümkün olabilir” diyor.