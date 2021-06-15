Birlikte yaşadığı kadına işkence yaptığı belirtilen Koreli yazara 46 yıl hapis istemi
Ümraniye'de birlikte yaşadığı Koreli K.Y.'ye (22) yaklaşık 2 ay boyunca cinsel saldırıda bulunduğu, çeşitli işkenceler yaptığı, görüntüleri kadının rızası dışında kaydederek porno sitelerine yüklemekle şantaj yaptığı, aç bıraktığı ve deodorantla vurarak kafasındaki kemikleri kırdığı iddia edilen Koreli yazar W.L'nin (44) 7 ayrı suçtan 46 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki K. Y. ile şüpheli W.L'nin internet ortamında tanıştıkları, beraber İstanbul'a geldikleri ve Ümraniye'de bir daireyi kiraladıkları anlatıldı. İddianamede şüpheli W.L'nin, geçtiğimiz şubat ayının başlarından mart ayının sonlarına kadar 1,5 ay boyunca müşteki K.Y'ye izni ve rızası dışında cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.
Şüphelinin, müştekiye "Senin içinde kötü cinler var, şeytanlar var, o cinleri çıkarmak için seninle ilişkiye girmem gerekiyor" şeklinde sözler söylediği ifade edilen iddianamede, şüphelinin müştekinin vücudunda sigara söndürdüğü de belirtildi. Şüpheli W.L'nin müşteki K.Y.'ye çeşitli cinsel işkenceler yaptığı anlatılan iddianamede müştekiyi aç bırakıp tuvalete gitmesine de engel olduğu da iddianamede kaydedildi.
"PORNO SİTELERİNE YÜKLEMEKLE TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ"
İddianamede şüphelinin eylemiyle ilgili "Bu şekilde farklı tarihlerde süreklilik gösteren tarzda gerçekleşen sistematik olarak müştekiye yönelik bu eylemlerin insan onuruyla bağdaşmadığı, müştekinin bedensel ve ruhsal olarak acı çekmesine, aşağılanmasına yol açtığı, bu şekilde eylemlerin bir bütün olarak eziyet suçunu oluşturmuştur" denildi. Şüphelinin, müştekiye ait 2 cep telefonunu ve bir bilgisayarı kırdığı anlatılan iddianamede, müştekinin izni ve rızası dışında müştekiyle girdiği ilişkileri video kaydına aldığı, kendisinden ayrılması halinde bu videoları porno sitelerinde yayınlatacağını söylediği belirtildi.
DEODORANTIN SİLAHTAN SAYILMASI İSTENDİ
Şüpheli W.L.'nin şikayet tarihinden 3 hafta kadar önce müşteki K.Y'nin kafa bölgesine silah niteliğindeki deodorant şişesi, telefon ve kırık bilgisayar parçasıyla vurarak, doktor raporuna göre basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve vücutta kemik kırığı oluşturacak şekilde yaraladığı vurgulandı.
7 AYRI SUÇTAN 46 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
İddianamede tutuklu şüpheli W.L.'nin "Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama", "Eziyet", "Mala zarar verme", "Hakaret", "Zincirleme şekilde cinsel saldırı", "Şantaj" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından 23 yıl 7 aydan 46 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Şüpheli W.L, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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