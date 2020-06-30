Birol Giray'dan yeni tekli: 'Flu'

30 Haziran 2020 Salı, 16:13

Sagopa Kajmer, Yener Çelik, maNga, Yüzyüzeyken Konuşuruz ile birçok ortak projeye imza atan deneyimli DJ Birol Giray (nam-ı diğer BeeGee) bu kez Ankaralı genç rapçi Efeyz (Efe Uçkan) ile ortak bir parçada bir araya geldi.

Koza isimli plak şirketi ile müzik dünyasına yeni bir soluk getirerek yepyeni yetenekleri de müzik sektörü ile buluşturmayı planlayan Birol Giray yeni yeteneklerin global arenaya kazandırılması adımında da mentorluk yapmayı hedefliyor.

Spotify’da dinleyiciyle buluşan ve 13 Temmuz’da da diğer bütün platformlarda yayınlanacak olan "Flu"nun video klip çekimleri ise tamamlanmak üzere.