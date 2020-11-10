BIST'ten Hakan Atilla'nın istifa ettiğine yönelik iddialara yalanlama
Borsa İstanbul, Genel Müdür Hakan Atilla'nın istifasına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Borsa İstanbul, Genel Müdür Hakan Atilla'nın istifasına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Borsa İstanbul Kurumsal İletişim Direktörlüğü'nde yapılan açıklamada "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürümüz Sayın Hakan Atilla ile alakalı Twitter üzerinden istifa ettiğine dair yayılmaya çalışılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Sosyal medya mecraları üzerinde Hakan Atilla'nın istifa ettiği iddiaları yer alıyordu.
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