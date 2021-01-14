Bitcoin, son 24 saatte arttı: İşte son rakamlar

14 Ocak 2021 Perşembe, 08:59

PİYASA HACMİ YENİDEN 1.0 TRİLYON DOLARI AŞTI

Artan kurumsal alımların da etkisiyle kripto para piyasalarında toplam hacim üç günlük aradan sonra yeniden 1.0 trilyon doların üzerine yükseldi.

Piyasa hacmindeki yükselişi, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in yönünü yeniden yukarıya çevirmesi de etkili oldu. Bitcoin, hafta sonu ulaştığı 41,946.74 dolarlık yeni zirveden, ABD tahvillerindeki hızlı artışın da etkisiyle 33,000 dolar düzeyine kadar geriledikten sonra, son 24 saatte yüzde 10'dan çok artışla 37,500 dolar sınırına döndü.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 10.73 artışla 37,408.68 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 0.26 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 621 milyar dolardan, yaklaşık 74 milyar dolarlık artışla 695 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 13 birimin değeri düşerken, düşenlerden 1 birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 8,257 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,9638 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 69.2'sini Bitcoin oluşturuyordu.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, kripto para piyasası değerlendirmesinde, Bitcoin'in kurumsal ilgiyi üzerine çektiğine işaret ederek, "Goldman Sachs’ın Küresel Emtia Araştırma Başkanı, CNBC’ye verdiği röportajında kripto paralar hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı" dedi ve ekledi:

"Jeff Currie, Bitcoin’in kurumsal ilgiyi üzerine çektiğini, ancak bundan daha fazlasına ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Currie, piyasada istikrar yaratmanın anahtarının, daha çok kurumsal ilgiden geçtiğini düşünüyor.

"Bir kripto para borsası daha XRP’ye destek verdi. Borsa, SEC-Ripple arasında görülmeye başlanacak olan dava sonucunda birçok kripto para borsası tarafından redle karşılaşan XRP için bekleme kararı aldı. Yapılan açıklamalara göre, dava sonrasında XRP menkul kıymet ilan edilirse, o zaman listeden kaldırılacak.

"Bitcoin aktif adresleri, 2017'den bu yana, ilk kez bir milyonun üzerine çıktı. Bu da, bitcoin ağına olan talepte önemli bir artış gösteren, günde bir milyondan fazla yeni adresin kullanıldığı anlamına geliyor.

"Maliye Bakanlığı, İngiltere’nin kripto para birimleri ve stablecoinler konusundaki düzenleyici yaklaşımını özetleyen yeni bir belge yayınladı. Rapor, XRP, Ethereum ve Bitcoin’i 'öncelikle bir değişim aracı olarak kullanılan tokenlar' olarak sınıflandırıyor."