Bitcoin'de Çin depremi!

21 Haziran 2021 Pazartesi, 10:03

Çin'de kripto para madenciliğine yeni yasaklar gündemde öne çıkarken 'hash' oranı olarak bilinen ve Bitcoin ağının işlemci gücünü ölçmek için kullanılan bir birimin kayda değer şekilde düştüğü görüldü. Çin'in en büyük 3. bankasından gelen yasak kararı da kripto para piyasasında sert düşüş yaşanmasına neden oldu.

KAYIPLAR YÜZDE 8'İ AŞTI

Pazar akşam itibarıyla Bitcoin son beş işlem gününün dördünde toplam yüzde 7 düşerken haftanın ilk işlem gününde kayıplar yüzde 8'i aştı.

YASAK GETİRDİ

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Çin'in en büyük 3. bankası olan Agricultural Bank of China'nın yayımladığı bir açıklamayla kripto para işlemleri için kendi hizmetlerinin kullanılmasına yasak getirdiği belirtildi. Böylelikle Çin hükümetinden gelen hamlelerden sonra ilk kez bir banka Çin'de ilgili işlemlere yasak getirmiş oldu.