Bitcoin'de sert düşüş!
Kripto para piyasasında Bitcoin fiyatlarında düşüş devam etti. Kripto parada 3 günlük düşüş yüzde 6'ya ulaştı.
Hafta içinde sert düşüş kaydeden Bitcoin'de aşağı yönlü ivme hafta sonunda da devam etti. Pazar günü sabah saatlerinde Bitcoin'de 44 bin dolar seviyesinin altı test edildi. Kripto parada 3 günlük düşüş yüzde 6'ya ulaştı.
RİSK UNSURU OLARAK TANIMLADI
Kripto para piyasası için Tesla patronu Elon Musk'ın açıklamaları bir risk olarak tanımlanırken, halka arz başvurusu yapan kripto para Borsası Coinbase Bitcoin'in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto'yu bir risk unsuru olarak tanımladı.
BİTCOİN FİYATLARI GERİLEYECEK
Halka arza ilişkin yayınlanan başvuru belgelerinde gizemli yaratıcının ortaya çıkması durumunda Bitcoin fiyatlarının gerileyebileceği belirtildi. Bunun yanında belgelerde Nakamoto'nun 1 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilen Bitcoin portföyünü elden çıkarması olasılığı da risk unsuru olarak belirtildi. Gizemli yaratıcının elindeki Bitcoin'leri çıkarmasının piyasayı istikrarsızlaştırabiliceği uyarısı da yapıldı. Nakamoto'nun elindeki Bitcoin'lerin piyasanın yüzde 5'ini oluşturduğu hesaplanıyor.
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