Bıtcoın’den sonra Ethereum da zirve yaptı

19 Ocak 2021 Salı, 18:53

Bitcoin’in geçen haftalarda yakaladığı hızlı yükseliş diğer kripto paralara da görülmeye başladı. Bitcoin 40 bin doların üzerine çıktıktan sonra 34-38 bin dolar aralığına gelmişti. Yatırımcıların daha düşük fiyatlı ve oynaklığı yüksek kripto paralara yönelmesi Ethereum'da artışı tetikledi.

YÜZDE 12 DEĞER KAZANDI

Kripto para Ethereum bugün yüzde 12 düzeyinde değer kazandı. Bugünkü artışı ile ocak başından bu yana en yüksek seviyeleri test eden Ethereum fiyatı bin 375 doların üzerinde işlem gördü. Para biriminin piyasa hacmi de bu hareketle 150 milyar doların üzerine çıktı. Son 24 saatte en düşük bin 210, en yüksek bin 380 doları gören Ethereum bir yılda yüzde 83,91 değer kazandı. Para biriminde rekor seviye ise bin 448,18 dolar düzeyinde bulunuyor.