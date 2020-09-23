BITEXEN Teknoloji, 2. TESFED Türkiye kupasına ismini veriyor

23 Eylül 2020 Çarşamba, 11:52

Türkiye E-Spor Federasyonu’nun tek resmi turnuvası bu yıl “Bitexen TESFED Türkiye Kupası” adıyla ikinci kez hayata geçiriyor. Ekim ayında başlayacak ve oyun sayısının 9’a yükseltildiği organizasyon, heyecanlı ve rekabet dolu karşılaşmalarıyla sporseverlere espor şöleni yaşatacak.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve espor severlerden büyük ilgi gören organizasyon, bu yıl “Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve espor severlerden büyük ilgi gören organizasyon, bu yıl “Bitexen TESFED Türkiye Kupası” adıyla Bitexen Teknoloji A.Ş.’nin isim sponsorluğunda hayata geçiriliyor.

Türkiye’nin her yerinden 16 yaş ve üzeri tüm esporcuların katılımına açık olacak Bitexen TESFED Türkiye Kupası’na başvurular, 25 Eylül’de başlayacak. Ekim ayında başlayacak organizasyonda, her hafta sonu bir oyunun elemeleri ve finali gerçekleştirilecek. Tüm karşılaşmalar Red Bull Twitch ve TESFED Youtube kanallarından canlı yayınlanacak.





“BİTEXEN TESFED TÜRKİYE KUPASI BÜYÜYEREK YOLUNA DEVAM EDİYOR”

Federasyonun kuruluşundan bu yana en büyük hedeflerinin Türkiye’yi espor alanında dünya çapında bir marka haline getirmek ve bu sporu geniş kitlelere sevdirmek olduğunu kaydeden TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, “Türkiye’nin, genç nüfusuyla esporda büyük potansiyeli olan bir ülke olduğunun altını çizdi. Alper Afşin Özdemir, lisanslı sporcu ve kulüp sayısının devamlı artış gösterdiğini belirterek, “Eylül 2019 tarihi itibariyle 29’u kadın olmak üzere toplam 546 lisanslı esporcu, 55 tane de tescilli espor kulübü bulunurken, Eylül 2020 itibariyle; lisanslı kadın esporcu sayısı 164, erkek esporcu sayısı 1.850 olmak üzere toplam sporcu sayısı 2.014 ’e, kulüp sayısı 100’e yükseldi. Ayrıca 2019’da 3 olan espor salonu sayısı 17’e çıktı” bilgisini verdi.

Esporun kurumsallaşması için hayata geçirdikleri en önemli organizasyon olan TESFED Türkiye Kupası’nın ilkinin büyük başarı kazandığını hatırlatan Özdemir, “Biz federasyon olarak esporun gelişimi için her türlü katkıda bulunmaya hazırız. Bu yöndeki adımlarımızdan biri olan ilk TESFED Türkiye Kupası, ülkemizde espor alanında gerçekleştirilen ilk resmi turnuva olması nedeniyle bu sporun geniş toplum kesimlerine ulaşmasında, bilinirliğinin artmasında ve tabana yayılmasında önemli bir görev üstlendi. Kupa, bu yıl büyüyerek ve önemli yeniliklerle yoluna devam ediyor. Geçen yıldan farklı olarak bu yıl, pandemi sebebiyle alacağımız sağlık tedbirleri kapsamında karşılaşmalar online platformda yapılacak. Bu yılki Türkiye Kupası’nın da espor tutkunlarına en az geçen seneki kadar büyük bir heyecanı ve maç keyfini yaşatacağına şimdiden eminiz” diye konuştu.

BU YIL HANGİ OYUNLAR OLACAK?

Organizasyonda oyun sayısı bu yıl 9’a çıkarken, karşılaşmalarda heyecan ve rekabet çok daha yüksek seviyede yaşanacak.

Turnuvası yapılacak oyunlar, Pes, Fifa 20, Zula, CS:Go, Rocket League, Dota 2, Tekken 7, Pubg ve Pubg Mobile’dan oluşacak.

Kazananlar Türkiye’yi uluslararası turnuvalarda temsil edecek

Bu yılki organizasyonun bir yeniliği de üç turnuvanın kazanan esporcularının ülkemizi yurt dışında temsil etme hakkı kazanması olacak.

Organizasyonda turnuvası yapılacak oyunlardan Tekken 7, Dota 2 ve efootball Pes Series karşılaşmalarının galipleri, Uluslararası Espor Federasyonu’nun (IESF) bu oyunlar için yapacağı bölgesel elemelere Türkiye adına katılacak.

Bölgesel elemeleri geçmeleri halinde ise Türk esporcular, Aralık ayında İsrail’de düzenlenecek finallere ülkemiz adına katılırken, Türkiye’de bu finallerde ilk defa milli olarak temsil edilmiş olacak.

Organizasyona ilişkin detaylı bilgi edinmek isteyenler, TESFED’in resmî web sitesi ve sosyal medya hesaplarından bilgi alabilecek.





TESFED HAKKINDA

Türkiye E-Spor Federasyonu, Nisan 2018'de kurulmuş, Alper Afşin Özdemir ise Mayıs ayında kurucu başkan seçilmiştir. Türkiye E-Spor Federasyonu'nun kuruluş amacı; Türk esporunun ulusal ve uluslararası platformlardaki yöneticisi ve temsilcisi olarak büyümesi için çalışmaktır. TESFED, uluslararası sportif rekabette, oyuncu gelişiminde, üst düzey organizasyonların düzenlenmesinde ve esporun yönetiminde en başarılı ve en yenilikçi federasyonlardan biri olarak, Türkiye’yi bir numaralı espor ülkesi haline getirmeyi amaçlamakta, dünyada kabul gören Türk espor ekolünü yaratmak hedefini taşımaktadır.