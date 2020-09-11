Bitexen'e 8 yeni Coin eklendi

11 Eylül 2020 Cuma, 14:05

İlk milli dijital parası EXEN Coin ve yeni atılımları ile dikkatleri üzerine çeken Dijital Para Alım-Satım Platformu Bitexen, yatırımcılar için yelpazesini genişletiyor ve platformuna yeni dijital paralar eklemeye devam ediyor. Son güncelleme ile birlikte Curve, Compound, Ren, Polkadot, Theta, Serum, TomoChain ve DigiByte’ı da platformuna ekleyen Bitexen, mevcut ürün sayısını 89’a, işlem çiftini ise 3916’ya yükseltti. Bitexen, kendi milli parası EXEN Coin’in de yer aldığı en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkanıyla Türkiye’deki liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

Bitexen’in platformuna eklediği yeni dijital paralar şöyle;

Curve (CRV): Aynı değere sabitlenmiş varlıklar arasında fiyat değişimleri için optimize edilmiş merkezi olmayan bir borsadır. CRV, Curve Platformu üzerinde zaman dayalı oylama ve değer artış mekanizması olan bir tokendır.

Compound (COMP): Compound protokolünün topluluk yönetimine güç veren bir ERC-20 tokenıdır. COMP token sahipleri ve temsilcileri, protokoldeki değişiklikleri tartışır, önerir ve oylar. Compound, kullanıcıların bir varlık havuzundan teminat kilitleyerek ödünç almasını veya ödünç vermesini sağlayan, Ethereum ağı üzerine inşa edilmiş bir “Token Kiralama” (Lending) platformudur. Faiz oranları bireyler tarafından belirlenmek yerine, ödünç verilen varlıkların oranına göre algoritmik olarak belirlenir.

Ren (REN): Eski adı Republic Protocol olarak da bilinir. Herhangi bir blokzinciri arasında izin gerektirmeden, özel değer aktarımını sağlayan açık bir protokoldür. Ren'in ana ürünü RenVM, merkezi olmayan finansmana (DeFi) işbirliği getirmektedir.

Polkadot (DOT): Tamamen işlevsel ve kullanıcı dostu merkezsiz internet ağı sağlamak için kurulmuş bir İsviçre Vakfı olan Web3 Vakfı tarafından kuruldu. Polkadot, blokzincir ağlarının birlikte çalışmasını sağlayan bir protokoldür. DOT Tokenı üç farklı amaca hizmet eder. Bunlar ağ üzerinde yönetim, kilitleme ve bağlama işlemleridir.

Theta (THETA): Merkezi olmayan bir video izleme ağına güç veren açık kaynaklı bir protokoldür. Theta Network video oluşturma, yayınlama ve izleme sürecinin kalitesini artırmak için geliştirilmiş bir blokzincir protokolüdür. Theta Token ise, yayın video içeriğinin kalitesini ve ulaştırılabilirliğini geliştirmek için bir blokzinciri protokolü olan Theta Network'ün yerel tokenıdır.

Serum (SRM): Kendisini, müşterilerin istediği hızda ve fiyatta, zincirler arası işlemlere sahip, fonksiyonel ve merkezi olmayan bir değişim platformu olarak tanımlamaktadır. Solana'da blokzinciri üzerinde inşa edilmiş ve Ethereum ile birlikte çalışabilmektedir.

TomoChain (TOMO); küresel olarak şirketler tarafından ticari olarak kullanılan Proof-of-Stake oylama konsensüsü ile desteklenen ölçeklenebilir bir blokzincirdir. Amacı, bugünün uygulamalarını Blokzincir teknolojiyle güçlendirerek ve altında yatan faydalarını koruyarak, milyonlarca kullanıcının katılımını hızlandırmaktır.

DigiByte (DGB): 2013'te geliştirilen ve 2014'te piyasaya sürülen, Bitcoin tabanlı, açık kaynaklı ve gücünü tamamen topluluktan alan bir blokzincirdir. DigiByte, temel katman üzerinde işlem yaparken onay hızlarını ve güvenlik garantilerini ayarlayan Bitcoin protokol tasarımının bir modifikasyonudur.